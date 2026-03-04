Columba Domínguez vs María Félix: qué ocurrió entre las divas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).-

calificó a

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

como una mujer. La actriz, musa y esposa del cineasta, protagonizó un pleito de verdad con su colegaen una de las escenas de la película "" de 1948, protagonizada por ambas y por Pedro Armendáriz.nació elen Guaymas, Sonora, fue descubierta por el "Indio" Fernández, quien quedó maravillado con su belleza enmarcada en rasgos mexicanos; debutó en películas importantes para la Época de Oro del cine mexicano como "La Perla" (1945), protagonizada por María Elena Marqués, y "Río Escondido" (1947), porEn 1948, "El indio" le dio aunen "", donde compartió pantalla con, y aunque en su momento ambas fueron aplaudidas y reconocidas por su actuación y belleza, detrás de cámaras la relación entre ambas no era tan cordial.se paga; quédate muy alta en las estrellas, donde te tiene", fueron unas palabras quele dijo a María dentro de la historia, y años después, en unacon "", la viuda de "El indio" Fernández confesó que la escena violenta de la película fue real."Sí la enfrenté, la tenía que enfrentar, si no, me mata, tenía que hacerlo, precisamente en ''", precisó.relató que elque tuvieron en la escena no sólo fue actuado, fue real y hastahubo, según su relato, en el momento no le importó si lo ocurrido le provocaba elcon, escritor y director de la película, uncuya historia se desarrolla en la isla de Janitzio , en medio del lago de Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán."Me agarró un brazo aquí, me sangró; como ella tenía unos brazos gordos, con mis manos le agarré nada más un pedazo, no me alcanzaba mi mano para más, y casi le arranco yo también el pedazo, si se trata de, me, pero ahorita el cacho se lo quito a la", expresó con molestia.Aunque eran contemporáneas, ambas hermosas y con talento,siempre se manejó con mása comparación de María, quien, al igual que, fue la musa del directorFernández.Se dijo que "El indio" estuvo, pero la actriz no le correspondió, algo que sí ocurrió con, con quien vivió una larga vida y con quien tuvo una hija llamada Jacaranda Fernández Domínguez.Tanto María comosufrieron la muerte de sus únicos hijos,lloró la partida de Jacaranda, en 1974, mientras que Félix sufrió el fallecimiento de Enrique, en 1996.Para, María era una mujer grosera y, incluso, la calificó como una "" en aquella charla de ""."María era una pelada, una grosera, una...siempre fue unay tonta, la verdad, para no decirle", expresó., además, la tachó de, pues la culpó de mancharle con suun abrigo, algo que la actriz calificó como una mentira que no diría ni un"Lasque a mí me lanzaba no las dice ni unde, que yo le manchaba conun abrigo; yo ni veía los abrigos de la señora, cosas de ese tipo".Sobre algunas expresiones que María hizo sobre su esposo,dijo:"Como sifuera su marido o su papá..."aseguró que María, haciendo la película "", en, llegó a gritar:"¡No me pongas indios al lado, me!".murió a los, en el, mientras quea los 85 en 2014.