COMPARTE ESCENARIO CON J BALVIN
El cierre de "Debí Tirar Más Fotos World Tour" de Benito Antonio Martínez Ocasio no podía suceder sin la sorpresa a sus fanáticos que, durante ocho noches, se dieron cita en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.
CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo 21 de diciembre, sucedió la reconciliación que muchos esperaban entre uno de los duetos más importantes del género urbano, conformado por Bad Bunny y J Balvin, que se fracturó -sin miras de pacificación- hace dos años.
Desde que inició la serie de conciertos de Bad Bunny se rumoreaba que la Ciudad de México sería el escenario que atestiguaría el reencuentro de "el Conejo malo" y J Balvin, que fueron vistos juntos, por primera vez, sobre una tarima, después de tantos años de "pelea".
En 2019 surgió el dueto que parecía estar destinado a tomar el primer lugar de las listas de manera perpetua con la salida del álbum de ambos, titulado "Oasis".
Pero la ilusión de los fans se apagó casi de inmediato, entre el confinamiento por Covid-19 y la posterior "pelea" que enfrentaron; primero, por el enfrentamiento de J Balvin con Residente y el "apoyo" de Benito a René.
En 2023, la publicación del tema "Thunder y Lightning", de Bad Bunny, refrendó las diferencias que existían con el cantante colombiano, con la rima: "siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de to´ el mundo, como Balvin".
Este domingo, Balvin subió al escenario del Estadio GNP para revivir uno de los temas de "Oasis"; "La canción" aunque no fue la única que cantaron juntos.
El dueto dio un rápido repaso por su historia con "Si tu novio te deja sola" y "I like it", tema que en su momento fue un hito del género por la colaboración junto a Cardi B.
"De verdad que, supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo, por lo que representa, porque es un hombre trabajador, porque siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grandes de la historia de la música, para mí es un honor compartir contigo y también agradecerte porque me has enseñado mucho también", expresó Balvin.
