Con "satisfacción", Luis Estrada presenta "¡Que viva México"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El cineasta mexicano Luis Estrada presentó su nueva película "¡Que viva México!", una producción que él mismo ha definido como "la más importante de su carrera" y que finalmente se estrena el 23 de marzo luego de una lucha porque llegará a los cines nacionales.

Junto a todo el elenco de la cinta, protagonizada por Ana de la Reguera, Alfonso Herrera y Damián Alcázar el director desfiló por la alfombra roja de la premier, en una plaza al sur de la Ciudad de México, y ahí dijo sentirse exhausto ante este logro.

"Tengo satisfacción y agotamiento al mismo tiempo, es uno de los momentos más importantes de mi carrera y también creo de mi vida, costó tanto trabajo que no me lo puedo creer, hay algo de incredulidad en toda esta sensación, pero también es una sensación de agotamiento porque ha sido un proceso de más de cinco años desde que empecé a escribir la película a este momento", dijo Estrada.

A finales del 2022 el director compró los derechos de su propia película a la plataforma Netflix, para no perder el control de la distribución y que, en lugar de llegar a cines seleccionados se expusiera a gran escala antes de establecerse en streaming.

"Este es apenas el preludio de lo que es realmente el encuentro con el público que va a ir por su propia voluntad a verla", destacó el cineasta.

La cinta cuenta la historia de Pancho, Alfonso Herrera, un hombre de clase alta, que tras la muerte de su abuelo tiene que volver a su pueblo natal, donde la herencia produce un caos entre sus familiares.

"Pancho somos todos y así como este microcosmos que es la familia representa diferentes nichos de la sociedad mexicana, creo que todos nos vamos a ver representados y sólo es cosa de abrir los ojos con nosotros mismos", expresó Alfonso Herrera.

La historia que alcanzará las pantallas de tres mil 200 cines en el país es una sátira que se enfoca en la polarización actual entre clases sociales y quiénes son partidarios del gobierno actual y los que no.

"Pensé en qué era lo más estereotipado de los clichés qué hay alrededor de la mexicanos as y de manera deliberada quise hacerlos", explicó el director, quien le dedica esta película a sus hijos.

"Son lo más importante en mi vida y un poco mi esperanza cuando empecé con esta saga era tratar de dejarles un país mejor, pero he fracasado".