Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- A cuatro horas del arranque del concierto de Shakira, el arribo de asistentes al Zócalo capitalino aumenta.

Seguridad y controles en el Zócalo para el concierto de Shakira

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL por calles aledañas al primer cuadro de la Ciudad, se pudo constatar a jóvenes y adultos de todas las edades arribando para presenciar este concierto gratuito que significa el fin de la gira mundial que la artista colombiana.

Se apreció que en cada cruce de calles había presencia de policías capitalinos para prevenir cualquier incidente.

En el filtro para ingresar al Zócalo se revisaban bolsas, mochilas y se cacheaba a las personas para evitar el ingreso de objetos prohibidos como bebidas alcohólicas y objetos punzocortantes. Incluso, hasta el contenido de las carteras de los hombres revisaban.

Al ingresar, personal de la empresa cervecera que patrocina el concierto regalaba coronas de cartón a las y los asistentes. Asimismo, se otorgaban pulseras fluorescentes para armar la fiesta en grande.

Restricciones y ambiente comercial durante el concierto de Shakira

Algunos comercios, principalmente los centros joyeros y algunas tiendas que venden bebidas alcohólicas cerradas, se encontraban con las cortinas abajo, pues cabe recordar que hay ley seca en el perímetro ´A´ del Centro Histórico desde las 14:00 horas.

Se constató que en las tiendas de conveniencia tampoco se estaban vendiendo bebidas embriagantes, lo que causó la sorpresa de más de uno. "A poco no están vendiendo", señaló un hombre en voz alta al ver los refrigerados de las cervezas tapados.

En los restaurantes, donde hay venta de bebidas por copeo, sí se vendían cervezas y vinos para consumo interno, pues ellos no tuvieron ninguna restricción por parte de las autoridades capitalinas.

La circulación vehicular en calles aledañas se encuentra cerrada, por lo que decenas de vendedores ambulantes aprovecharon para "hacer su agosto" en marzo con la venta de productos con la imagen y nombre de Shakira.

Ya en el Zócalo, algunas personas, algunos de ellos, centroamericanos, invitan a los asistentes a pasar a las terrazas a disfrutar del concierto. "Si pasan me dan una comisión", señaló uno de los extranjeros a una familia que buscaba el mejor lugar para ver a "La Loba".

El equipo de sonido del escenario principal y de las pantallas monumentales que se instalaron en algunas calles se encontraban realizando pruebas de sonido para que, en punto de las 20:00 horas, Shakira salga y deleite a sus cientos de seguidores.