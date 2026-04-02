CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (

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que alguien inyecte su cuerpo. No puede con lade quese acerque a ella,. Así queque alguien me pique, eso de que te volteen para que te den en una nalga nomás no es para mí", comenta.Lade "" y "un poco al. Eso sí,con, aunque claro, no es un escenario que busque.Y ahora, de alguna manera, ha estado cerca de ambas cosas gracias a la serie "", cuyaacaba de estrenarse enEn la produccióna una, encargada deldonde se desarrolla la trama.La serie tiene comoa unque por un evento de su vida,de más de 10 años, por lo que debe comenzar de cero.Eltiene como particularidad haber vivido undurante la, en la que los servicios médicos fueron la primera línea de combate."Vive entregada a cuál podría ser la, es un tema que la obsesiona. Pero empieza de una forma y luego va teniendo", comenta la entrevistada."Ante lalosde alguna manera por lo que les tocó ver y enfrentar y esoen la serie", considera Daniela." está basada en una, pero sey aprovechó hechos reales para su trama.lay nos pidieron también no hacerlo, para poder hacer nuestros propios personajes. En lahe ido con, buenos, malos, quienes sólo ven una cosa y ya. A mi me gusta que sean como el protagonista, que", destaca.En el elenco encabezado portambién se encuentran(Las Aparicio"),("Club de Cuervos"), Martín Saracho ("Yellow"), Alejandra Ambrosi ("Fuga de reinas"), Giuseppe Gamba ("Cindy la regia") e Iván Sánchez ("Con esa misma mirada").