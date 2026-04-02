Confiesa su fobia a inyecciones mientras da vida a viróloga en "Doc"
La actriz comparte cómo supera su miedo a las inyecciones para su papel en la serie.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL ).- Daniela Schmidt
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no puede ver que alguien inyecte su cuerpo. No puede con la sensación de que algo con punta se acerque a ella, manipulada por otras manos. Así que aprendió a hacerlo vía intramuscular.
"No puedo tolerar que alguien me pique, eso de que te volteen para que te den en una nalga nomás no es para mí", comenta.
La actriz de "Monarca" y "La usurpadora" ríe un poco al confesarlo a EL UNIVERSAL. Eso sí, no tiene problemas con ver sangre, aunque claro, no es un escenario que busque.
Y ahora, de alguna manera, ha estado cerca de ambas cosas gracias a la serie "DOC", cuya segunda parte acaba de estrenarse en Netflix.
En la producción interpreta a una viróloga, encargada del laboratorio del hospital donde se desarrolla la trama.
La serie tiene como personaje principal a un médico que por un evento de su vida, pierde todo recuerdo de más de 10 años, por lo que debe comenzar de cero.
El personaje de Daniela tiene como particularidad haber vivido un evento traumático durante la pandemia por Covid-19, en la que los servicios médicos fueron la primera línea de combate.
"Vive entregada a cuál podría ser la cura a una pandemia, es un tema que la obsesiona. Pero empieza de una forma y luego va teniendo cierta vulnerabilidad", comenta la entrevistada.
"Ante la pandemia los doctores quedaron tocados de alguna manera por lo que les tocó ver y enfrentar y eso se puede sentir en la serie", considera Daniela.
"DOC" está basada en una serie italiana, pero se tropicalizó y aprovechó hechos reales para su trama.
"Opté por no ver la serie original y nos pidieron también no hacerlo, para poder hacer nuestros propios personajes. En la vida real he ido con doctores de todo tipo, buenos, malos, quienes sólo ven una cosa y ya. A mi me gusta que sean como el protagonista, que se acerquen al paciente", destaca.
En el elenco encabezado por Juan Pablo Medina también se encuentran Gabriela de la Garza (Las Aparicio"), Stephanie Cayo ("Club de Cuervos"), Martín Saracho ("Yellow"), Alejandra Ambrosi ("Fuga de reinas"), Giuseppe Gamba ("Cindy la regia") e Iván Sánchez ("Con esa misma mirada").
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