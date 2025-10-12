logo pulso
Confirmado: Jessica Jones regresa a Daredevil: Born Again en nueva temporada

El actor Charlie Cox confirma el regreso de Krysten Ritter como Jessica Jones a Daredevil: Born Again en la Comic Con de Nueva York.

Por El Universal

Octubre 12, 2025 04:13 p.m.
Confirmado: Jessica Jones regresa a Daredevil: Born Again en nueva temporada

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Charlie Cox, actor de las series "The Defenders" de Netflix y "Daredevil: Born Again" de Disney+, estuvo presente en la Comic Con de Nueva York junto al elenco de la producción, donde compartió detalles sobre la esperada continuación del antihéroe.

El actor sorprendió a los fans al confirmar que Krysten Ritter, protagonista de la serie "Jessica Jones", regresará para la segunda temporada de Daredevil, la cual se estrenará en marzo de 2026.

La actriz vuelve al universo de Marvel después de seis años de ausencia, desde que su serie fue cancelada en 2019 junto con otros proyectos como "The Punisher", "Iron Fist", "Luke Cage", "Daredevil" y "The Defenders".

Sobre su regreso al set junto a Charlie Cox, Krysten Ritter expresó que la experiencia fue muy emotiva:

"Fue surrealista, pero también como si no hubiera pasado el tiempo (...) Quiero muchísimo a Charlie como persona. Me encanta estar con él y actuar con él, y me encanta interpretar estos personajes. Se sintió grande y festivo".

En redes sociales, los fans se preguntaban desde hace tiempo si las series de Netflix se conectarían con "Daredevil: Born Again", especialmente conociendo el destino de personajes como Jessica Jones. Respecto a ello, Ritter comentó:

"Bueno, no hay mucho que pueda decir sin arruinar la historia, pero diré que Jessica está de regreso y es emocionante verla en acción otra vez. Se ve más genial que nunca".

Krysten Ritter, quien aparecerá en la nueva temporada de la serie, filtró a través de su cuenta de Instagram unos segundos del nuevo tráiler, donde se muestra su regreso al streaming como Jessica Jones.

En el adelanto también se observa al vigilante de Hell´s Kitchen, Matt Murdock (Charlie Cox), siendo buscado por las autoridades, mientras Kingpin (Vincent D´Onofrio) retoma su papel como villano. El tráiler deja entrever un tono más oscuro y centrado en el desarrollo del antihéroe.

