Conflicto familiar entre Melenie Carmona y Alicia Villarreal por nuevo romance

La hija de Alicia Villarreal, Melenie Carmona, revela el distanciamiento con su madre debido al nuevo romance con Cibad Hernández.

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 08:27 p.m.
A
Conflicto familiar entre Melenie Carmona y Alicia Villarreal por nuevo romance

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Melenie Carmona rompió el silencio sobre la actual relación que tiene con su madre Alicia Villarreal y lo que piensa sobre el nuevo romance que mantiene con Cibad Hernández.

La hija que la cantante tuvo con el actor Arturo Carmona confesó que ella y su mamá están "un poco distanciadas", y que para ella no ha sido fácil tener que convivir con la nueva pareja de su mamá, pues aún no está lista.

Melenie reveló que cuando su madre les dijo que estaba conociendo a Cibad, ella lo único que le pidió fue prudencia al respecto, algo que no ha sido.

"Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido".

Dejó claro que no está de acuerdo con los "numeritos en TikTok" que hace su mamá con Cibad, pues eso ha ocasionado que la prensa la cuestione a ella y a sus hermanos sobre lo que opinan al respecto.

"Yo sabía que si hacían todo ese numerito de los TikToks iban a empezar a ching** de que qué opinas tú y tus hermanos...".

E ironizó: "¿Ustedes qué creen que opinamos?, porque es una pregunta muy estúpida, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos (Cruz Martínez), yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea", dijo Melenie con un tono de molestia.

En el En Vivo que realizó en sus redes sociales, la hija de Villarreal dejó claro el amor y cariño que siente por su padrastro Cruz Martínez, con quien Alicia mantiene un pleito legal, pues acusa al productor de violencia doméstica.

SLP

El Universal

La hija de Alicia Villarreal, Melenie Carmona, revela el distanciamiento con su madre debido al nuevo romance con Cibad Hernández.

