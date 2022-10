Cosío podría ser la voz de Bowser en Super Mario Bros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Desde julio pasado Joaquín Cosío ha estado en la mente de fans para que preste su voz al villano Bowser de la próxima película de Super Mario Bros y podrían conseguirlo.

Por lo pronto esta semana, el actor de "El infierno" y "Matando Cabos" puso en jaque a las redes sociales al responder una nueva petición con el mensaje "yo puesto, pero pero yo no decido", dejando ver su postura al respecto.

La cinta se estrenará hasta 2023 y los estudios responsables aún tienen tiempo para pensarlo, ¿pero harán que el sueño de varios sea posible?.

Por ahora basta una revisión de lo que Cosío ha hecho en el mundo de la voz prestada, para ver sus posibilidades.

TED

Este osito mal hablado, irónico, burlón y enamoradizo no sería el mismo sin el timbre de voz de Cosío, quien le imprimió todos los sentimientos necesarios. Podía estar hablando serio con el personaje de Mark Wahlberg y en fracción de segundo lanzar la carcajada, seguida de una palabra altisonante. El actor ha dicho que fue divertido convertirse en alguien de peluche por dos filmes.

ESCORPION

Los estudios le llamaron directamente para dar vida al malévolo Escorpión en la cinta de animación "Spider Man: un nuevo universo", tanto para la versión en inglés, como en español. La voz grave de quien fue locutor de radio, sin duda dio al antagonista el tono de poder que se necesitaba.

WOLVERINE

Para el podcast La noche larga fue quien dio vida a Wolverine, el integrante de los X- Men. El personaje tiene una dimensión dramática, lo hieren, sufre cuando lo lastiman y por consiguiente hacía muchas onomatopeyas. Era que si alguien le daba un golpe y se levantaba, debía escucharse y entenderse con el puro sonido, que derrotarlo no sería fácil.

En México

Un monstruo, jefe de policía y un revolucionario han contado con la voz del actor en producciones mexicanas.

En "Monstruosamente solo", una cinta que combina animación con acción viva, se oye como un ser grande, peludo y con cuernos, que se aparece en la imaginación del protagonista.

Para "El Santos vs La Tetona Mendoza" da voz a un supuesto elemento de seguridad, pero que en realidad es todo lo contrario buscando siempre lo mejor para sí mismo.

Y en "La revolución de Juan Escopeta" es precisamente el personaje principal animado, diestro en las armas en una de las épocas más convulsas de la historia mexicana.