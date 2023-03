"Creed III": Un homenaje al boxeo latinoamericano y a las mujeres fuertes

La tercera película de la saga "Creed", estrenada este fin de semana, rinde homenaje a la historia latina del boxeo y resalta la importancia de las mujeres en una industria mayoritariamente masculina. "Es importante que las niñas vean a mujeres con poder", dice a EFE la actriz Selenis Leyva.

"Los escritores hicieron un trabajo fenomenal y no solamente retrataron al mundo del boxeo, sino que también al mundo personal de Adonis (el protagonista) y me fascina la idea de enseñar que en este ámbito pueden existir hombres poderosos y mujeres poderosas", ahondó Leyva.

La tercera parte de la historia protagonizada por Michael B. Jordan muestra el regreso de Adonis Johnson Creed al ring de boxeo para enfrentarse no solamente con una persona importante de su vida, sino con remordimientos del pasado que lo atormentan.

La saga comenzó en 2015 retomando la vida del icónico boxeador "Rocky" -inmortalizado por Sylvester Stallone en los años 70 y 80- esta vez como entrenador del hijo de su rival, y posteriormente amigo, Apollo Creed.

Después de haber sido parte de las dos primeras películas, Stallone dejó el proyecto y en esta última entrega de la historia Jordan tomó las riendas de la dirección por primera vez en su carrera.

"Michael B. Jordan como director fue un sueño. Te daba la libertad de entregarte de una manera muy especial", explicó Leyva, quien además confesó que todo el elenco creó durante todo el rodaje un ambiente de hermandad y apoyo para el actor de 36 años.

El filme presenta intensas escenas de peleas inspiradas en la estética del ánime japonés como "Naruto" y "Dragon Ball Z", pero también muestra la parte más vulnerable de Adonis, quien ha perdido condición física desde su retiro y vive tensos momentos familiares con la enfermedad de un ser amado.

HOMENAJE LATINO Y FUERZA FEMENINA

La actriz cubano-estadounidense da vida a Laura, la madre y representante de Félix Chávez, el nuevo campeón de los pesos pesados, personaje inspirado en el boxeador mexicano Julio César Chávez.

Las referencias hacia el éxito internacional que los boxeadores del país latinoamericano han tenido continúan con la pequeñísima aparición en el filme del actual campeón mundial de boxeo Saúl "El Canelo" Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez.

"Están rindiendo homenaje a la comunidad latina en este mundo del boxeo y me fascina porque somos una gran parte del éxito que tiene este deporte", dice Leyva.

En la película, Félix tendrá que enfrentar a Damian, interpretado por Jonathan Mayors, un amigo de la infancia de Adonis que regresará a la vida del protagonista avivando dolorosos recuerdos.

Pero los juegos sucios de Damian y la condescendencia de Adonis, harán que la madre de Félix busque imponerse ante las injusticias que se avecinan.

"Laura no solamente es una madre latina, es una mujer que está triunfando en el mundo del boxeo y eso no es una cosa que se ve todos los días en esta industria que normalmente es muy masculina", dijo la actriz de "Orange Is the New Black".

Otro de los potentes personajes femeninos de la trama es la cantante y esposa del boxeador, Bianca Creed, interpretada por Tessa Thompson, quien enfrenta retos en su carrera tras la progresiva pérdida auditiva que padece, mientras que su pequeña hija Amara, a quien da vida Mila Davis-Kent, comienza a desarrollar un gusto por el boxeo.

"Quiero que la mujer latina y las niñas chiquitas vean a estas mujeres con poder y digan, 'mira nosotros también podemos, mira como luchan y son parte de la historia', eso es lo más lindo de esta película", finalizó la actriz.