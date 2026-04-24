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CRISTIAN C. CONCLUYE LA PREPA

Por El Universal

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
CRISTIAN C. CONCLUYE LA PREPA

Cristian Castro ya terminó la preparatoria, como dio a conocer una de las catedráticas que lo formó y, como todos los demás estudiantes, el cantante también celebrará su graduación y, expectante, ya desea continuar con el próximo grado de estudios que corresponde. 

Fue en "Ventaneando" que, una de las profesoras de Castro, Carmina Quevedo, dio a conocer que ya ha concluido sus estudios medios superiores y, si bien, no especificó cuánto tiempo le llevó completarlos, la realidad es que, fue en marzo del 2025, cuando comenzó a reanudar sus estudios truncos, volviendo a la secundaria. 

"El 13 de abril, nuestro estudiante, Cristian Castro, se ha convertido en egresado de sus estudios de preparatoria", expresó.

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