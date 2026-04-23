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Christopher Masterson critica a Escorpión Dorado en entrevista

Durante la promoción en México, Christopher Masterson cuestionó el enfoque del Escorpión Dorado en la entrevista.

Por El Universal

Abril 23, 2026 04:43 p.m.
A
Christopher Masterson critica a Escorpión Dorado en entrevista

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- La reciente llegada de cuatro capítulos especiales de "

Malcolm el de en medio
" a la pantalla chica desató una ola de nostalgia que trajo a los actores Frankie Muniz

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, Justin Berfield y Christopher Masterson a territorio mexicano.
Durante su gira de promoción, el elenco participó en el formato de entrevista conducido por el "Escorpión Dorado"; sin embargo, lo que inició como un encuentro de celebración se transformó en un escenario de fricción mediática.
De acuerdo con informes de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Emmys), la serie ha mantenido un legado de respeto y sátira social bajo la visión de su creador, Linwood Boomer, una esencia que se vio confrontada por los cuestionamientos del youtuber sobre la orientación sexual de los personajes y el supuesto tono "woke" de la nueva temporada.
Durante la charla a bordo del vehículo, el ambiente cambió drásticamente de la nostalgia a la incomodidad cuando el anfitrión interrogó al elenco sobre la identidad de género de los nuevos integrantes y las preferencias de "Stevie".
Ante la insistencia sobre si el programa había cedido ante agendas de diversidad, Christopher Masterson respondió con cautela (señalando que no había leído mucho al respecto), mientras que Frankie Muniz aclaró que el programa es simplemente una reflexión de la visión del escritor original.
Masterson, incluso, salió en defensa del personaje de Stevie cuestionando al anfitrión sobre su propia apertura hacia la diversidad, intentando frenar un interrogatorio que muchos seguidores calificaron en redes sociales como inadecuado y fuera de lugar.
La polémica alcanzó su punto máximo cuando Craig Lamar Traylor (quien interpreta a Stevie) utilizó la red social Threads para manifestar su descontento tras enterarse de los comentarios que calificaban su participación como "woke".
El actor lanzó un mensaje punzante y solidario: "¿Habría sido más incómodo si yo también hubiera estado en el coche cantando ABBA? Gracias a mis compañeros de reparto por ser tan buenas personas a pesar de los comentarios".
La respuesta de Traylor no sólo defendió su papel, sino que agradeció la caballerosidad de sus compañeros Muniz, Berfield y Masterson, quienes mantuvieron la profesionalidad a pesar de la atmósfera tensa.
De igual forma, el actor decidió etiquetar a el escorpión dorado y adjuntando un meme.

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