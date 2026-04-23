Christopher Masterson critica a Escorpión Dorado en entrevista

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- La reciente llegada de cuatro capítulos especiales de "

" a la pantalla chica desató una ola de nostalgia que trajo a los actores

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, Justin Berfield yDurante su, el elenco participó en el formato de entrevista conducido por el ""; sin embargo, lo que inició como un encuentro de celebración se transformó en un escenario deDe acuerdo con informes de la(Emmys), la serie ha mantenido un legado de respeto y sátira social bajo la visión de su creador,, una esencia que se vio confrontada por los cuestionamientos del youtuber sobre lade los personajes y el supuesto tono "woke" de la nueva temporada.Durante ladel vehículo, el ambiente cambió drásticamente de la nostalgia a la incomodidad cuando el anfitrión interrogó al elenco sobre lade los nuevos integrantes y las preferencias de "".Ante la insistencia sobre si el programa había cedido ante agendas derespondió con cautela (señalando que no había leído mucho al respecto), mientras queaclaró que el programa es simplemente una reflexión de laoriginal., incluso, salió endecuestionando al anfitrión sobre su propia apertura hacia la, intentando frenar un interrogatorio que muchos seguidores calificaron en redes sociales como inadecuado y fuera de lugar.La polémica alcanzó su punto máximo cuando(quien interpreta a) utilizó lapara manifestar su descontento tras enterarse de los comentarios que calificaban su participación como "woke".El actor lanzó un: "¿Habría sido más incómodo si yo también hubiera estado en el coche cantando ABBA? Gracias a mispor ser tan buenas personas a pesar de los comentarios".La respuesta de Traylor no sólo defendió su papel, sino que agradeció la caballerosidad de sus compañeros Muniz, Berfield y, quienes mantuvieron laa pesar de la atmósfera tensa.De igual forma, el actor decidió etiquetar a ely adjuntando un