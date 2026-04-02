Cristy Nodal borra fotos de su nieta Inti tras demanda de Christian Nodal
La madre de Christian Nodal mantiene una postura cercana con las exparejas de su hijo, pero elimina fotos de su nieta tras conflicto legal.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-Cristy Nodal , la mamá de Christian
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Nodal, borró las fotografías de su nieta Inti que tenía en su cuenta de Instagram, después de la demanda del cantante que busca limitar el uso de la imagen de la menor en redes sociales.
Cristy no solía publicar mucho contenido en sus redes, sin embargo sí tenía fotos y videos de su pequeña nieta, incluso fotos con Cazzu, la expareja de su hijo, sin embargo, ahora su perfil de dicha red aparece solo con una foto de sí misma que data del 2020.
Los comentarios que pueden leerse critican la decisión, pero entienden que es lógico que Cristy se ponga del lado de su hijo, a quien critican.
"Es tu hijo y se entiende, pero Inti una beba qué culpa tiene en todo esto...en cambio tu hijo si que es un muy mal hombre, padre e hijo", opina una cibernauta.
La madre de ChristianNodal, Silvia Cristina Nodal, conocida popularmente como Cristy Nodal, borró casi todas sus publicaciones en Instagram.
En dicha demanda Nodal exige a Cazzu que no exponga a su hija en las redes sociales; luego de darse a conocer esta información hace unas semanas, la argentina publico fotos de la menor, aunque siempre protegiendo que no se vea el rostro de la niña.
Cristy Nodal compartió un video en el que aparece con su esposo, su nieta Inti, hija de ChristianNodal, y su nieto Amel, hijo de Amely González Nodal.
Cristy Nodal compartió un video en el que aparece con su esposo, su nieta Inti, hija de ChristianNodal, y su nieto Amel, hijo de Amely González Nodal.
La mamá de la cantante se mostró muy cercana con las exparejas de su hijo, primero con Belinda y después con Cazzu, sin embargo, con Ángela Aguilar, la esposa de Christian desde julio de 2024, casi no ha compartido ni fotos ni videos.
En sus recientes visitas a México, la trapera argentina Cazzu, con quien Nodal mantuvo una relación durante casi dos años, dijo que la madre de Nodal sí frecuentaba a su nieta, y mencionó que la relación con ellos era buena.
Nodal ha dicho en varias ocasiones que su ex Cazzu utiliza a la menor para generar empatía en el público, y ha dicho tajante que no le interesa que su hija sea objeto de críticas, por lo que busca protegerla.
Christian dijo hace unas semanas que por la vía legal busca que se establezca una manutención justa así como el tiempo para que la pueda ver.
Cristy Nodal tiene dos nietos conocidos, con quienes ha compartido momentos familiares que ha posteado en redes, se trata de Inti, la hija de ChristianNodal y Cazzu, y Amel, el bebé de su hija Amely González Nodal.
Inti, la hija de los cantantes Cazzu y ChristianNodal, cumplió 2 años el 14 de septiembre de 2025. Nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina.
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