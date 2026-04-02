Cristy Nodal borra fotos de su nieta Inti tras demanda de Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-

, la mamá de

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, borró las fotografías de su nietaque tenía en su cuenta de, después de laque busca limitar el uso de la imagen de la menor en redes sociales.no solía publicar mucho contenido en sus redes, sin embargo sí teníade su pequeña nieta, incluso fotos con, la expareja de su hijo, sin embargo, ahora su perfil de dicha red aparece solo con una foto de sí misma que data del 2020.Losque pueden leerse critican la decisión, pero entienden que es lógico quese ponga del, a quien critican."Es tu hijo y se entiende, perouna beba qué culpa tiene en todo esto...en cambio tu hijo si que es un muy mal hombre, padre e hijo", opina una cibernauta.La madre de, Silvia Cristina, conocida popularmente como, borró casi todas sus publicaciones enEn dichaexige aque no exponga a su hija en las redes sociales; luego de darse a conocer esta información hace unas semanas, la argentina publico fotos de la menor, aunque siempre protegiendo que no se vea el rostro de la niña.compartió unen el que aparece con su esposo, su nieta, hija de, y su nieto Amel, hijo de Amely Gonzálezcompartió unen el que aparece con su esposo, su nieta, hija de, y su nieto Amel, hijo de Amely GonzálezLa mamá de la cantante se mostró muy cercana con las, primero con Belinda y después con, sin embargo, con, la esposa dedesde julio de 2024, casi no ha compartido ni fotos ni videos.En sus recientes, la trapera argentina, con quienmantuvo una relación durante casi dos años, dijo que la madre desí frecuentaba a su nieta, y mencionó que la relación con ellos era buena.ha dicho en varias ocasiones que su exutiliza a la menor para generar empatía en el público, y ha dicho tajante que no le interesa que su hija sea objeto de, por lo que busca protegerla.dijo hace unas semanas que por la vía legal busca que se establezca unaasí como el tiempo para que la pueda ver.tieneconocidos, con quienes ha compartidoque ha posteado en redes, se trata de, la hija de, y Amel, el bebé de su hija Amely González, la hija de los cantantesel 14 de septiembre de 2025. Nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina.