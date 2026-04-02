Despliegan seguridad para brindar apoyo vial en Michoacán

MORELIA, Mich., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Para garantizar trayectos seguros este periodo vacacional, la

(SSP)

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el despliegue de los. Este cuerpo especializado mantiene una presencia permanente en las carreteras estatales, ofreciendo auxilio vial, acompañamiento y recomendaciones preventivas a todos los viajeros.Elpara esta temporada vacacional es encabezado por elComo parte del, más dede lase encuentran desplegados en los, con presencia las 24 horas del día, que se suman a los más de 2 mil agentes que operan en zonas turísticas, religiosas y Pueblos Mágicos.A fin de, la SSP exhorta a las y los viajeros a realizar unade su vehículo y a respetar las normas de tránsito. Es fundamental evitar el uso del celular, mantener una velocidad moderada y, bajo ninguna circunstancia, conducir bajo los efectos del alcohol o con fatiga.La SSP reitera que, ante cualquier eventualidad, losofrecen, acompañamiento en trayectos, así como atención directa en carretera. Bajo un, su objetivo es proteger y asistir a las y los usuarios para garantizar una casa.Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a utilizar la. Debido alde servicios durante estas fechas, se solicita a la población hacer unde este número.