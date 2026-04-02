Despliegan seguridad para brindar apoyo vial en Michoacán
El operativo incluye más de 160 elementos de Guardia Civil y más de 2 mil agentes en zonas turísticas y Pueblos Mágicos.
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MORELIA, Mich., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Para garantizar trayectos seguros este periodo vacacional, laSecretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó
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el despliegue de los Guardianes del Camino. Este cuerpo especializado mantiene una presencia permanente en las carreteras estatales, ofreciendo auxilio vial, acompañamiento y recomendaciones preventivas a todos los viajeros.
El operativo para esta temporada vacacional es encabezado por el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina.
Como parte del operativo, más de 160 elementos de la Guardia Civil se encuentran desplegados en los principales ejes carreteros, con presencia las 24 horas del día, que se suman a los más de 2 mil agentes que operan en zonas turísticas, religiosas y Pueblos Mágicos.
A fin de prevenir accidentes, la SSP exhorta a las y los viajeros a realizar una revisión mecánica preventiva de su vehículo y a respetar las normas de tránsito. Es fundamental evitar el uso del celular, mantener una velocidad moderada y, bajo ninguna circunstancia, conducir bajo los efectos del alcohol o con fatiga.
La SSP reitera que, ante cualquier eventualidad, los Guardianes del Camino ofrecen auxilio vial inmediato, acompañamiento en trayectos, así como atención directa en carretera. Bajo un modelo de proximidad social, su objetivo es proteger y asistir a las y los usuarios para garantizar un retorno seguro a casa.
Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a utilizar la línea de emergencias 911. Debido al incremento en la demanda de servicios durante estas fechas, se solicita a la población hacer un uso responsable de este número.
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