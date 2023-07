Critican a Fox por tuit antisemita y xenófobo contra "corcholatas"

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Vicente Fox Quesada fue nuevamente criticado en redes sociales tras mostrar su apoyo a Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México.

Fox mostró su apoyo a Xóchitl Gálvez mediante un tuit en el que denostaba a los aspirantes presidenciales de Morena.

En el tuit, el expresidente dice que "Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es fifí frances, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania".

Finalizaba su mensaje con la frase "¡La única mexicana es Xóchitl!".

Al respecto usuarios de Tuitter criticaron a Vicente Fox con mensajes en los que lo tacharon de xenófobo y antisemita"Vicente, por lo general me divierten tus ocurrencias, aunque vea que perjudican a la oposición. Pero este acto de xenofobia, antisemitismo y discriminación es INACEPTABLE. Maxime, de un expresidente".También pidieron que bajara ese mensaje porque no ayudaba a Xóchitl Gálvez.¡Otra vez Chente! No ayudas para nada a Xóchitl. Si quieres apoyarla borra ahora mismo este tuit, es grotesco, muy desafortunado. De paso considera borrar tu cuenta de Twitter o por lo menos no volver a mencionarla, por favor.