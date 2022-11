Cuando era niño, Carter vivió violencia sexual de familiares

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- No ha pasado ni una semana desde que Aaron Carter falleció, sin embargo, las historias ya no sólo entorno a su muerte, sino al calvario que vivió desde que era una joven estrella circulan en todas las redes sociales. Una de ellas es la fractura que lo distanció de sus hermanas y su hermano, debido a que el cantante expuso que fue abusado por ellos, sobre todo por Leslie, quien señaló por haberlo violado desde que tenía 10 años.

La batalla de Aaron contra sus adicciones no es una sorpresa, ya que el cantante se encontraba luchando ante su consumo de alcohol desde hace cinco años y hablaba de ello públicamente. En esa época, la estrella de pop tomó la decisión de dejar de beber, sin embargo, el viaje a la intoxicación no fue sencilla para el artista y, durante los últimos años, se mantuvo inscrito en diferentes programas de rehabilitación.

Esta mañana, "TMZ" dio a conocer que Melanie Martin, su exprometida y madre de Princeton Lyrik, el unigénito de Carter, había conseguido que Aaron se uniera a una terapia, a la cual el cantante había accedido a participar, debido a que deseaba obtener, de vuelta, la custodia de su hijo, el cual está a punto de cumplir un año, pues nació a finales de noviembre del año pasado.

La última sesión fue el viernes pasado por la noche, sin embargo, Carter ya no se conectó para tomar la terapia, motivo por el cual las y los organizadores se pusieron en contacto con Martin pero, para ese momento, la expareja de Aaron ya sabía acerca del deceso del padre de su hijo, noticia que dio al instituto de adicciones al que fue suscrito el músico de 34 años.

Y aunque, recientemente, Aaron se había mostrado entusiasta por ganarle la batalla a sus adicciones a través de terapias psicológicas, el músico asistió con especialistas por más de 15 años, así fue como narró el hermano menor de los Carter en 2019, año en el que dio a conocer que había sufrido abuso sexual por parte de su hermana Leslie, quien falleció en 2012 por una sobredosis.

De acuerdo con los testimonios del artista, Leslie, que era un año mayor que él, lo violó durante 1997 al 2000, cuando Aaron tenía entre 10 a 13 años aproximadamente:

"Mi hermana me violó desde los 10 hasta los 13 años", relató en una publicación de Twitter, en 2019, poco después de que Nick y Angel Carter solicitaran una orden de restricción en contra de Aaron, por considerarlo "un peligro para la familia".

"Mi hermana Leslie sufría de trastorno bipolar y tomó litio para tratarlo. Nunca le gustó la forma en que la hacía sentir y cuando estaba fuera hacía cosas que nunca tuvo la intención de hacer, realmente lo creo. Tenía 10 años...", prosiguió el artista.

Leslie perdió la vida el 2 de febrero de 2012 por una sobredosis de medicamentos, de acuerdo con las informes policiales, el cuerpo de la joven, que tenía 26 años en el momento de su muerte, registraba tres medicamentos dentro de su sistema; fármacos que combatían síntomas de la esquizofrenia, trastorno bipolar y la ansiedad.

Sin embargo, este no fue el único abuso al que se vio expuesto, pues el músico compartió que antes de que Leslie abusara de él, cuando tenía ocho años, época en la que ya tenía una carrera musical activa, había sido violado por dos de sus bailarinas, motivo por el que acudió a terapia durante toda su vida. También llegó a mencionar que Nick había tenido un comportamiento de abuso, pues fue cruel con él desde muy chico.

"Pasé los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia por abuso y violación, pasé por muchos tratamientos diferentes, finalmente encontré el tratamiento adecuado. Tuve mis altibajos, bajas, sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada", escribió hace tres años.

En la actualidad, Aaron se encontraba en terapia y, aunque no estaba en comunicación con Nick, su hermano mayor, y sólo mantenía una estrecha relación con su madre, Jane Elizabeth Carter, en un concierto que ofreció recientemente habló del amor que sentía por su hermano a quien –aseguró- apoyaría siempre.