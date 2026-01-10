logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

¿Cuándo se estrena el documental de 'Stranger Things'?

Martina Radwan nos lleva detrás de cámaras en el documental de Stranger Things 5

Por El Universal

Enero 10, 2026 04:36 p.m.
A
¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things?

La aclamada serie de Netflix, "Stranger Things", llegó a su final el pasado 31 de diciembre, luego de nueve años desde su estreno original, dejando un hueco en los corazones de millones de fans alrededor del mundo.

Esta producción, que no solo se convirtió en un fenómeno global, sino en una franquicia y en una de las referencias más grandes de la cultura pop del momento, es una de las series más vistas en la plataforma y desde el lanzamiento de la primera temporada, ha sido reconocida por su nostalgia ochentera, mezclando la ciencia ficción con el terror y el drama juvenil.

Sin embargo, la plataforma ha confirmado que todavía hay una sorpresa más para los seguidores de la serie que aún no están listos para despedirse de "Stranger Things: un documental del rodaje de la última temporada".

"Escribir las últimas líneas que estos personajes dirían fue muy difícil...Al final del día, lo que más le importa al público son los personajes", revela uno de los productores en el tráiler del documental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things 5?

Con el objetivo de darle a la producción un cierre digno, tanto de la historia como de los fans, los hermanos Duffer -creadores de Stranger Things- decidieron llevar a los espectadores al detrás de cámaras de cómo fue el rodaje de esta última temporada.

Una última aventura: Así se hizo "Stranger Things 5", es el documental dirigido por Martina Radwan, en el que se revelan detalles de cómo fue la creación y las grabaciones de esta entrega final de la serie, y llegará a la plataforma el próximo lunes 12 de enero.

De acuerdo con el medio estadounidense, Variety, este documental es "un vistazo desde dentro a los años de esfuerzo y arte que llevaron a la quinta temporada de la serie de los hermanos Duffer que definió a una generación".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things?
¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things?

¿Cuándo se estrena el documental de 'Stranger Things'?

SLP

El Universal

Martina Radwan nos lleva detrás de cámaras en el documental de Stranger Things 5

Globos de Oro: ¿Dónde ver las películas que han ganado?
Globos de Oro: ¿Dónde ver las películas que han ganado?

Globos de Oro: ¿Dónde ver las películas que han ganado?

SLP

El Universal

Un estudio revela las películas ganadoras del Globo de Oro disponibles en plataformas streaming. Descubre cuáles puedes ver online

Adrián Marcelo anuncia retiro temporal de la comedia
Adrián Marcelo anuncia retiro temporal de la comedia

Adrián Marcelo anuncia retiro temporal de la comedia

SLP

El Universal

El youtuber mexicano dio la noticia al sugerir su divorcio con Karina Puente

Humberto Zurita Rechaza críticas
Humberto Zurita Rechaza críticas

Humberto Zurita Rechaza críticas

SLP

El Universal