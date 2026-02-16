"CUMBRES BORRASCOSAS" PRIMER LUGAR EN TAQUILLAS

La audaz reinterpretación de "Cumbres borrascosas" , de Emerald Fennell, llevó a multitudes de mujeres a los cines este fin de semana. El estreno de Warner Bros. encabezó las taquillas y se quedó con el título del mayor debut del año, con 34,8 millones de dólares en ventas de entradas en sus primeros tres días en salas de Norteamérica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

De acuerdo con encuestas de PostTrak, se calcula que el 76% de quienes compraron boletos fueron mujeres. Para cuando termine el feriado largo por el Día de los Presidentes en Estados Unidos el lunes, el total podría subir a 40 millones de dólares en sus 3.682 salas.

El drama romántico, protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi como la desdichada pareja Catherine y Heathcliff, se impuso a los otros estrenos del fin de semana, entre ellos la animada "GOAT" y el thriller de atracos "Crime 101".