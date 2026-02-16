logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"CUMBRES BORRASCOSAS" PRIMER LUGAR EN TAQUILLAS

Por AP

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
"CUMBRES BORRASCOSAS" PRIMER LUGAR EN TAQUILLAS

La audaz reinterpretación de "Cumbres borrascosas" , de Emerald Fennell, llevó a multitudes de mujeres a los cines este fin de semana. El estreno de Warner Bros. encabezó las taquillas y se quedó con el título del mayor debut del año, con 34,8 millones de dólares en ventas de entradas en sus primeros tres días en salas de Norteamérica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

De acuerdo con encuestas de PostTrak, se calcula que el 76% de quienes compraron boletos fueron mujeres. Para cuando termine el feriado largo por el Día de los Presidentes en Estados Unidos el lunes, el total podría subir a 40 millones de dólares en sus 3.682 salas.

El drama romántico, protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi como la desdichada pareja Catherine y Heathcliff, se impuso a los otros estrenos del fin de semana, entre ellos la animada "GOAT" y el thriller de atracos "Crime 101".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Salma Hayek y Sheinbaum anuncian incentivos fiscales para cine
    Salma Hayek y Sheinbaum anuncian incentivos fiscales para cine

    Salma Hayek y Sheinbaum anuncian incentivos fiscales para cine

    SLP

    EFE

    Claudia Sheinbaum explicó que el crédito fiscal beneficiará proyectos con al menos 70 % de gasto en proveedores nacionales.

    Maya Hawke se casa en San Valentín 2026 en Nueva York
    Maya Hawke se casa en San Valentín 2026 en Nueva York

    Maya Hawke se casa en San Valentín 2026 en Nueva York

    SLP

    El Universal

    La ceremonia privada en Nueva York contó con la presencia de familiares y actores de Stranger Things.

    Salma Hayek impulsa nueva película para cambiar narrativa de México
    Salma Hayek impulsa nueva película para cambiar narrativa de México

    Salma Hayek impulsa nueva película para cambiar narrativa de México

    SLP

    El Universal

    Quintana Roo y Veracruz brindaron apoyo clave para el desarrollo del rodaje.

    LEGO lanza la icónica casa roja de Snoopy
    LEGO lanza la icónica casa roja de Snoopy

    LEGO lanza la icónica casa roja de "Snoopy"

    SLP

    El Universal

    La preventa ya está abierta en tiendas oficiales LEGO México con límite de compra.