"CUMBRES BORRASCOSAS" PRIMER LUGAR EN TAQUILLAS
La audaz reinterpretación de "Cumbres borrascosas" , de Emerald Fennell, llevó a multitudes de mujeres a los cines este fin de semana. El estreno de Warner Bros. encabezó las taquillas y se quedó con el título del mayor debut del año, con 34,8 millones de dólares en ventas de entradas en sus primeros tres días en salas de Norteamérica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.
De acuerdo con encuestas de PostTrak, se calcula que el 76% de quienes compraron boletos fueron mujeres. Para cuando termine el feriado largo por el Día de los Presidentes en Estados Unidos el lunes, el total podría subir a 40 millones de dólares en sus 3.682 salas.
El drama romántico, protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi como la desdichada pareja Catherine y Heathcliff, se impuso a los otros estrenos del fin de semana, entre ellos la animada "GOAT" y el thriller de atracos "Crime 101".
no te pierdas estas noticias
Salma Hayek y Sheinbaum anuncian incentivos fiscales para cine
EFE
Claudia Sheinbaum explicó que el crédito fiscal beneficiará proyectos con al menos 70 % de gasto en proveedores nacionales.
Maya Hawke se casa en San Valentín 2026 en Nueva York
El Universal
La ceremonia privada en Nueva York contó con la presencia de familiares y actores de Stranger Things.
Salma Hayek impulsa nueva película para cambiar narrativa de México
El Universal
Quintana Roo y Veracruz brindaron apoyo clave para el desarrollo del rodaje.