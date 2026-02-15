logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

LEGO lanza la icónica casa roja de "Snoopy"

La preventa ya está abierta en tiendas oficiales LEGO México con límite de compra.

Por El Universal

Febrero 15, 2026 03:50 p.m.
A
FOTO: LEGO

FOTO: LEGO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La nostalgia toma forma en bloques.

LEGO
presentó oficialmente " La Casa de Snoopy

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


", un set de colección inspirado en la clásica historieta "Peanuts", que apunta directo al corazón de los fans que crecieron con las aventuras del carismático beagle creado por Charles M. Schulz.
Este lanzamiento se suma a la aclamada línea LEGO Ideas, reconocida por convertir propuestas icónicas en piezas de exhibición altamente detalladas. En esta ocasión, la protagonista es la inolvidable caseta roja de "Snoopy", ese pequeño refugio que durante décadas fue escenario de escenas entrañables, reflexivas y llenas de humor.
-----¿Cuándo sale a la venta La Casa de Snoopy de LEGO?
El set ya puede reservarse en tiendas oficiales de LEGO México, pero su lanzamiento oficial será el 1 de junio de 2026. A partir de esa fecha estará disponible para compra directa, aunque se anticipa una alta demanda entre coleccionistas y seguidores de "Peanuts". Por ello, se recomienda asegurar la preventa, ya que podría convertirse en uno de los sets más buscados del catálogo LEGO Ideas 2026.
¿Cuánto costará LEGO "La Casa de Snoopy" en México?
El precio oficial en México será de 1,999 pesos mexicanos, con un límite de compra de tres unidades por cliente.
Además, quienes formen parte del programa LEGO Insiders podrán acumular puntos con su compra, sumando beneficios adicionales para los seguidores frecuentes de la marca.
-----¿Qué incluye el set?
Con un total de 964 piezas, "La Casa de Snoopy" permite construir la emblemática caseta roja con detalles interactivos que elevan la experiencia. El modelo incluye:
Figura articulada de "Snoopy", con distintas posiciones.
Figura de "Woodstock".
Paredes abatibles que revelan un cielo nocturno estrellado.
Elementos para recrear escenas clásicas, como "Snoopy" escribiendo en su máquina de escribir o descansando sobre el techo.
El diseño está pensado tanto para armar como para exhibir, convirtiéndose en una pieza decorativa ideal para escritorios, libreros o espacios dedicados al coleccionismo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LEGO lanza la icónica casa roja de Snoopy
LEGO lanza la icónica casa roja de Snoopy

LEGO lanza la icónica casa roja de "Snoopy"

SLP

El Universal

La preventa ya está abierta en tiendas oficiales LEGO México con límite de compra.

Erik Rubín habla sobre su relación con una joven y su vida familiar
Erik Rubín habla sobre su relación con una joven y su vida familiar

Erik Rubín habla sobre su relación con una joven y su vida familiar

SLP

El Universal

Rubín aclaró que no hay títulos oficiales en su relación y pidió respeto a la prensa sobre su vida personal.

Salma Hayek reconoce a Sheinbaum por impulsar el cine mexicano
Salma Hayek reconoce a Sheinbaum por impulsar el cine mexicano

Salma Hayek reconoce a Sheinbaum por impulsar el cine mexicano

SLP

El Universal

La actriz mexicana destacó el cambio en el apoyo institucional al cine nacional durante un evento en Palacio Nacional.

Fan de Marc Anthony lo reta en concierto en Las Vegas
Fan de Marc Anthony lo reta en concierto en Las Vegas

Fan de Marc Anthony lo reta en concierto en Las Vegas

SLP

El Universal

Un espectador pidió a Marc Anthony hablar en español, lo que generó respuesta directa del artista.