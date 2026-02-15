LEGO lanza la icónica casa roja de "Snoopy"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La nostalgia toma forma en bloques.

presentó oficialmente "

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

", un set de colección inspirado en la clásica historieta "", que apunta directo al corazón de los fans que crecieron con las aventuras del carismático beagle creado por Charles M. Schulz.Este lanzamiento se suma a la aclamada líneaIdeas, reconocida por convertiren piezas de exhibición altamente detalladas. En esta ocasión, la protagonista es la inolvidablede "Snoopy", ese pequeño refugio que durante décadas fue escenario de escenas entrañables, reflexivas y llenas de humor.-----¿Cuándo sale a la ventadeEl set ya puede reservarse en tiendas oficiales deMéxico, pero su lanzamiento oficial será el. A partir de esa fecha estará disponible para compra directa, aunque se anticipa unaentre coleccionistas y seguidores de "". Por ello, se recomienda asegurar la preventa, ya que podría convertirse en uno de los sets más buscados del catálogoIdeas 2026.¿Cuánto costará" en México?El precio oficial en México será de, con unde tres unidades por cliente.Además, quienes formen parte del programaInsiders podrán acumular puntos con su compra, sumando beneficios adicionales para los seguidores frecuentes de la marca.-----¿Qué incluye el set?Con un total de, "" permite construir la emblemáticacon detalles interactivos que elevan la experiencia. El modelo incluye:Figura articulada de "Snoopy", con distintas posiciones.Figura de "Woodstock".Paredes abatibles que revelan un cielo nocturno estrellado.Elementos para recrear escenas clásicas, como "Snoopy" escribiendo en su máquina de escribir o descansando sobre el techo.El diseño está pensado tanto para armar como para exhibir, convirtiéndose en una pieza decorativa ideal para escritorios, libreros o espacios dedicados al coleccionismo.