LEGO lanza la icónica casa roja de "Snoopy"
La preventa ya está abierta en tiendas oficiales LEGO México con límite de compra.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La nostalgia toma forma en bloques.LEGO presentó oficialmente " La Casa de Snoopy
", un set de colección inspirado en la clásica historieta "Peanuts", que apunta directo al corazón de los fans que crecieron con las aventuras del carismático beagle creado por Charles M. Schulz.
Este lanzamiento se suma a la aclamada línea LEGO Ideas, reconocida por convertir propuestas icónicas en piezas de exhibición altamente detalladas. En esta ocasión, la protagonista es la inolvidable caseta roja de "Snoopy", ese pequeño refugio que durante décadas fue escenario de escenas entrañables, reflexivas y llenas de humor.
-----¿Cuándo sale a la venta La Casa de Snoopy de LEGO?
El set ya puede reservarse en tiendas oficiales de LEGO México, pero su lanzamiento oficial será el 1 de junio de 2026. A partir de esa fecha estará disponible para compra directa, aunque se anticipa una alta demanda entre coleccionistas y seguidores de "Peanuts". Por ello, se recomienda asegurar la preventa, ya que podría convertirse en uno de los sets más buscados del catálogo LEGO Ideas 2026.
¿Cuánto costará LEGO "La Casa de Snoopy" en México?
El precio oficial en México será de 1,999 pesos mexicanos, con un límite de compra de tres unidades por cliente.
Además, quienes formen parte del programa LEGO Insiders podrán acumular puntos con su compra, sumando beneficios adicionales para los seguidores frecuentes de la marca.
-----¿Qué incluye el set?
Con un total de 964 piezas, "La Casa de Snoopy" permite construir la emblemática caseta roja con detalles interactivos que elevan la experiencia. El modelo incluye:
Figura articulada de "Snoopy", con distintas posiciones.
Figura de "Woodstock".
Paredes abatibles que revelan un cielo nocturno estrellado.
Elementos para recrear escenas clásicas, como "Snoopy" escribiendo en su máquina de escribir o descansando sobre el techo.
El diseño está pensado tanto para armar como para exhibir, convirtiéndose en una pieza decorativa ideal para escritorios, libreros o espacios dedicados al coleccionismo.
