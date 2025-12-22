Cumpleaños falso, boda real: así sorprendió una pareja a invitados

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- La creatividad y el sentido del humor fueron los ingredientes principales de una boda que tomó por sorpresa a decenas de invitados en México. Una pareja logró reunir a amigos y familiares bajo el pretexto de un cumpleaños temático, cuando en realidad el evento ocultaba un anuncio que nadie esperaba: estaban a punto de casarse por lo civil.

El momento quedó documentado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los asistentes llegan caracterizados con distintos disfraces, convencidos de que acudirían a una celebración informal.

Sin embargo, al ingresar al lugar, la escena rompe con toda expectativa: frente a ellos se encuentra la pareja vestida como novio y novia, mientras el resto luce atuendos festivos y temáticos.

La confusión fue inmediata. Durante algunos segundos, el silencio se apoderó del lugar, hasta que la novia tomó el micrófono para aclarar la situación y revelar la verdadera razón del encuentro. Entre risas, agradeció a los invitados por seguir la temática y lanzó el anuncio que marcaría el momento: habían llegado, sin saberlo, a su boda civil y el juez arribaría en cuestión de minutos.

Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. El silencio inicial dio paso a aplausos, gritos de sorpresa y carcajadas. Lo que comenzó como una fiesta común se transformó, en cuestión de instantes, en una ceremonia de matrimonio atípica, cargada de espontaneidad y emoción.

Minutos después, tal como se había anticipado, el juez civil llegó al lugar y la ceremonia se llevó a cabo ante la mirada atónita, pero entusiasta de los invitados. De esta forma, quienes acudieron disfrazados terminaron siendo testigos de un enlace matrimonial poco convencional.

El video principal acumuló rápidamente más de medio millón de reproducciones y miles de comentarios. Usuarios destacaron la originalidad de la idea y la autenticidad de las reacciones, con mensajes que subrayaban el factor sorpresa, incluso para algunos de los protagonistas del momento.

Luego de la viralización del primer video, la novia compartió un segundo clip en el que explicó cómo surgió la idea y cómo lograron organizar la boda en tan poco tiempo. En su relato, detalló que la pareja se comprometió en diciembre de 2024 y que, desde el inicio, buscaron una celebración que resultara significativa para ambos.

Según explicó, decidieron separar la boda civil de la ceremonia religiosa, optando por un evento más íntimo y relajado para el enlace legal. Inspirados en una historia que había visto años atrás, pensaron en una boda sorpresa donde nadie supiera que se trataba de una ceremonia real.

Para evitar sospechas, aprovecharon que ambos cumplían años con pocos días de diferencia y organizaron una fiesta conjunta. La temática surgió después, cuando la novia encontró videos relacionados con personas que "se equivocan de lugar", lo que dio forma al concepto final del evento.

Con apenas 20 días de planeación, apoyo familiar en la comida y el pastel, y una organización sencilla, lograron concretar la boda civil. La familia cercana fue informada poco antes por razones logísticas, aunque también acudieron disfrazados para mantener la sorpresa.

Ambos videos continúan acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en ejemplo de cómo una celebración tradicional puede reinventarse y generar una experiencia memorable tanto para los protagonistas como para quienes los acompañaron.