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DAKOTA Y ROLE ¿DE ROMANCE?

Por El Universal

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
DAKOTA Y ROLE ¿DE ROMANCE?

Entre besos, sonrisas y gestos de complicidad, la actriz Dakota Johnson y el cantante Tucker Pillsbury, conocido artísticamente como Role Model, fueron vistos la noche del viernes en un estacionamiento de Los Ángeles.

El encuentro se da luego de que, en enero, surgieran versiones sobre su cercanía, así como tras la ruptura de Johnson con Chris Martin, líder de Coldplay, en junio de 2025, después de ocho años de relación.

De acuerdo con TMZ, la pareja pasó la velada en el restaurante italiano Little Dom´s junto a un grupo de amigos, donde se mostraron tomados de la mano y en un ambiente relajado.

Tucker Pillsbury nació el 15 de mayo de 1997 en Cape Elizabeth, Maine. Aunque hoy se abre paso en la música pop, en un inicio no planeaba dedicarse a ello. En la preparatoria desarrolló un interés por el cine y en 2016 se mudó a Pittsburgh para estudiar en la Point Park University.

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