Damián Alcázar apoya remodelación del Estadio Banorte en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).-

es una de las figuras que apoya que México sea una de las sedes del Mundial de Futbol 2026 y, mientras algunos políticos mexicanos sugieren que la decisión del Consejo de la FIFA fue errática, él comparte imágenes del recién reinaugurado Estadio Banorte, afirmando que nuestro país está preparado para el tan esperado evento deportivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar de mantenerse alejado de las principales redes sociales, como X e Instagram, el actor mexicano hace uso frecuente de su cuenta de Facebook, donde comparte, principalmente, posts y comentarios alusivos a su, la cual congenia con la actual administración y las miras de la conocida como Cuarta Transformación.En su Facebook, Alcázar compartió diferentes fotografías de la reapertura del otro, refiriendo al gran éxito que supuso el evento, unacon lo que otras figuras de índole política han expresado en sus redes.Como es el caso del diputado federal, por parte del PAN,, que ha criticado, expresamente, varias de las decisiones que el gobierno de la CDMX, ha tomado, en relación a los trabajos y obras relacionados al Mundial de Futbol, quien afirma que el evento deportivo se "iztapalapizará" de forma "vergonzante"., elasí al político:"Y luego se preguntan por qué lapor ellos".También afirmó que la coalición política entre el PRI y el PAN -PRIAN- continúa, pues sugirió que son ellos quien pagan lonas -colocadas en puentes y avenidas- con frases que señalan que hay algunos jugadores, como el caso de, que no formarán parte del Mundial por miedo a la violencia de nuestro país."Los 'prianistas' gastando en lonas y ela reventar de lleno".Junto con fotografías de la reapertura del recinto, también escribió:"Imagínense decir todo el tiempo que México no está listo para el Mundial, mientras sus estadios lucen así".Y criticó también a otros políticos, como el priísta, "Alito", quien asistió al partido de México vs Portugal, expresando que, aunque el funcionario es un crítico recalcitrante de la 4T, apareció en un evento que cuenta con los trabajos impulsados por el actual gobierno.