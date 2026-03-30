Damián Alcázar apoya remodelación del Estadio Banorte en México
Alcázar defendió la capacidad de México para ser sede del Mundial frente a críticas políticas.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).-Damián Alcázar es una de las figuras que apoya que México sea una de las sedes del Mundial de Futbol 2026 y, mientras algunos políticos mexicanos sugieren que la decisión del Consejo de la FIFA fue errática, él comparte imágenes del recién reinaugurado Estadio Banorte, afirmando que nuestro país está preparado para el tan esperado evento deportivo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A pesar de mantenerse alejado de las principales redes sociales, como X e Instagram, el actor mexicano hace uso frecuente de su cuenta de Facebook, donde comparte, principalmente, posts y comentarios alusivos a su postura política, la cual congenia con la actual administración y las miras de la conocida como Cuarta Transformación.
En su Facebook, Alcázar compartió diferentes fotografías de la reapertura del otro Estadio Azteca, refiriendo al gran éxito que supuso el evento, una opinión contrastante con lo que otras figuras de índole política han expresado en sus redes.
Como es el caso del diputado federal, por parte del PAN, Gabriel Quadri, que ha criticado, expresamente, varias de las decisiones que el gobierno de la CDMX, ha tomado, en relación a los trabajos y obras relacionados al Mundial de Futbol, quien afirma que el evento deportivo se "iztapalapizará" de forma "vergonzante".
Frontal, el actor contestó así al político:
"Y luego se preguntan por qué la gente no vota por ellos".
También afirmó que la coalición política entre el PRI y el PAN -PRIAN- continúa, pues sugirió que son ellos quien pagan lonas -colocadas en puentes y avenidas- con frases que señalan que hay algunos jugadores, como el caso de Cristiano Ronaldo, que no formarán parte del Mundial por miedo a la violencia de nuestro país.
"Los 'prianistas' gastando en lonas y el Estadio Azteca a reventar de lleno".
Junto con fotografías de la reapertura del recinto, también escribió:
"Imagínense decir todo el tiempo que México no está listo para el Mundial, mientras sus estadios lucen así".
Y criticó también a otros políticos, como el priísta Alejandro Moreno, "Alito", quien asistió al partido de México vs Portugal, expresando que, aunque el funcionario es un crítico recalcitrante de la 4T, apareció en un evento que cuenta con los trabajos impulsados por el actual gobierno.
no te pierdas estas noticias
Damián Alcázar apoya remodelación del Estadio Banorte en México
SLP
El Universal
Alcázar defendió la capacidad de México para ser sede del Mundial frente a críticas políticas.
En plena fiesta, matan a vocalista de grupo norteño
SLP
El Universal
Arturo, vocalista del grupo Reacción, murió en el lugar; otro integrante resultó herido de bala.
Series y películas que se estrenan en Netflix en abril
SLP
El Universal
Entre los estrenos destacan La ley de Lidia Poët, Stranger Things relatos del 85 y Embestida.