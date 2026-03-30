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Asesinan a un jornalero a balazos, en Rioverde

Solitario hampón en motocicleta le disparó de corta distancia para luego darse a la fuga del lugar

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a un jornalero a balazos, en Rioverde

En un ataque directo, un jornalero fue asesinado a balazos cuando estaba frente a la finca Las Alazanas, a donde arribó un sujeto armado a bordo de una motocicleta y luego de acribillarlo se dio  a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho tuvo lugar la tarde de este domingo, cuando el ahora occiso, identificado como Venancio de 53 años de edad, se encontraba bajo un árbol frente a la finca.

En determinado momento se acercó un sujeto en motocicleta, el cual al  tenerlo cerca le disparó al menos en tres ocasiones, por lo que el infortunado se desplomó al piso ya herido de muerte mientras que responsable huía del sitio a toda velocidad.

Los familiares del jornalero, al percatarse del hecho pidieron auxilio u al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja,  quienes al revisarlo confirmaron que ya no tenían signos vitales.

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Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal como primeros respondientes, los cuales aseguraron el perímetro en espera del resto de las autoridades.

El cuerpo del infortunado fue recogido por personal de Servicios Periciales, siendo trasladado al Servicio Médico Forense para que se le realizara la autopsia de ley y ser entregado a los familiares para que le den la sepultura respectiva.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició ya la carpeta de investigación para dar con el autor del crimen y proceder en su contra, aunque por ahora todavía no se tienen pistas de su identidad. 

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