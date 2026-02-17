DANA EDEN FALLECE
La productora israelí Dana Eden ha sido encontrada muerta en la habitación de un hotel de Atenas, donde estaba rodando la cuarta temporada de la serie de espías ´Tehran´, sin que la Policía griega sospeche de momento de que haya habido intervención de terceros, informa este lunes el diario To Vima.
Ese medio señala que la productora, de 52 años, fue hallada en el hotel por su hermano, que acudió a buscarla porque no contestaba a sus mensajes.
La Policía ha ordenado una autopsia y está recopilando imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de trabajadores del hotel.
Según las fuentes policiales que cita To Vima, la investigación no indica de momento que se haya tratado de un acto delictivo y la principal hipótesis es que la productora se suicidó.
Donna and Shula Productions, la productora de la serie, también ha negado en un comunicado que la muerte de Eden tenga que ver con "delitos criminales o de índole nacionalista". "Este es un momento de gran pesar para la familia, los amigos y los colegas", señaló en esa nota la productora de ´Tehran´, fundada por Eden y por Shula Spiegel.
