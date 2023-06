Daniel Bisogno podría salir del hospital este fin de semana: Sola

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Luego del susto que generó el conductor Daniel Bisogno por su delicado estado de salud, fue su colega Pedro Sola quien aclaró que ya está mucho mejor, aunque sigue en recuperación y se tiene planeado que este fin de semana salga del hospital.

Desde el sábado pasado el también actor de la obra "Lagunilla mi barrio" estuvo internado de emergencia en terapia intensiva debido a que presentó molestias por problemas hepáticos ya que estuvo a punto de que se le reventaran las várices del esófago.

Pero después de varios días internado, su compañero del programa "Ventaneando": Pedro Sola dio a conocer que ya está mucho mejor y que Pati Chapoy había hablado con Cristina Rivapalacios, exesposa de Bisogno quien ha estado al pie del cañón, indicó.

"Ya está mejor, ya va a ir a trabajar pronto, va a salir del hospital este fin de semana y bueno, estuvo delicado, pero ya está mejor, se le reventó algo en el esófago y tuvo una hemorragia, está en un hospital en el Pedregal", declaró Sola en entrevista con EL UNIVERSAL.

----Cuidan de la salud de Daniel Bisogno

Quien también ha estado al pendiente de él han sido Alejandro, hermano de Daniel y su hermana Ivette, comentó, mientras que los papás de él como ya son mayores y no están muy bien de salud por eso no estaban junto a él.

"De lo grave que estuvo el sábado parece milagroso pero hoy está muchísimo mejor y puede que salga del hospital el viernes. Él ya quería trabajar el lunes, pero yo no creo que vaya a trabajar ese día por lo menos no creo que Pati Chapoy acepte y esté de acuerdo porque acaba de salir de la terapia intensiva"

Al término de la presentación de su podcast que hizo junto a Pato Cortés, Pedro recordó que hubo una productora que les dijo: "¿Y si algo le pasa aquí?", por lo que él respondió que pues le hablarían a la ambulancia y que se lo lleven al hospital sin importar dónde esté.

"Ya lo mataron varias veces, está vivito y coleando, ya está bien, ya le quitaron los aparatos ya está en su cuarto, ya camina por los pasillos del hospital y está bien", afirmó.