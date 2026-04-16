Daniel Giménez Cacho debuta como director con Juana en México

CIUDAD DE

, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Pasaron casi

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, más de la mitad de su vida, para quese pusiera en la. Y lo ha hecho con una historia, aunque parezca contradictorio, sobre mujeres.", que estrena este jueves en, sigue a una periodista que busca desenmascarar a un político presunto asesino de mujeres, a la par de autosanarse a sí misma."No es unacomo tal, sino de hacer ver elde una persona en estas realidades, cómo", comenta Giménez Cacho.El actor de "" y "", persiguió al filme desde hace más de un sexenio que, por una razón u otra, no cuajaba.Por fin en, él entonces conde edad (etapa a la que llama elde su vida), logró ponerla en el set."Ya quería dirigir, pero no se había podido, esuna película, pero todo este tiempo sirvió para irtodo, cuando llegó,", recuerda el histrión.El poner alen elfue por elque le tiene a la profesión de alguien que es capaz de arriesgar su vida por informar. De acuerdo con informes en loshan sidocerca de"Cuando vas creciendo ves quees uno de los países más violentos del mundo para ejercer el periodismo y siempre me pregunté ¿por qué una persona pone en riesgo su vida para hacer su trabajo?", dice Giménez Cacho."Es una, los, los persiguen, no es un lugar para hacerse ricos y para mi ese fue el corazón de la película, que también tiene subtemas como el, el que nos mata cada que lo tenemos sobre algo", agrega.Y aunque es hombre, en realidad "" es una aventura en la que contó con unal su alrededor. Además de("Yo necesito amor") en el protagónico, contó con("Un extraño enemigo") en el guion y Regina Solórzano ("The dead don´t hurt", de Viggo Mortensen) de Talipot Studio, como productora.También está("El callejón de los milagros") en el papel de mamá de la protagonista, así como actuaciones especiales deLarecuerda que se platicó mucho con Daniel sobre lasy reacciones del. Y él estuvo siemprea ello, para ejecutarlo." ha sido exhibida en los festivales de Morelia,cosechando críticas favorables. Llegará aen al menos 40 pantallas.