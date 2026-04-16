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Soledad alista salida de Interapas; enviarán solicitud al Congreso

Cabildo revisará la propuesta antes de formalizar la desincorporación del organismo operador

Por Flor Martínez

Abril 16, 2026 02:53 p.m.
A
Soledad alista salida de Interapas; enviarán solicitud al Congreso

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez enviará en los próximos días al Congreso del Estado la solicitud para desincorporarse del organismo operador Interapas, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil indicó que el trámite cuenta con el respaldo del diputado local Fernando Gámez y que, previo a su envío, deberá ser analizado y aprobado en sesión de Cabildo.

"Ya estamos a nada de enviarla, es cuestión de días", afirmó, al reconocer que el proceso ha tenido algunos retrasos, aunque aseguró que se encuentra en su fase final.

Navarro Muñiz también señaló que no se ha propuesto a ningún perfil para encabezar la delegación de Interapas en el municipio, al considerar que el cargo perdería sentido ante la posible salida del organismo.

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Por otro lado, el alcalde sostuvo que el problema del agua en la zona metropolitana es real y afecta a numerosas familias, en contraste con posturas que minimizan la situación.

Indicó que las manifestaciones recientes responden a la falta del servicio y la inconformidad ciudadana, y negó que se trate de movimientos con fines políticos.

"Es la desesperación de la gente, no se inventa", expresó.

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