Daniel Radcliffe revela el sexo de su primer bebé

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- Daniel Radcliffe, el icónico actor que cautivó con su interpretación de un mago en la pantalla grande en los años 2000, ha asumido un nuevo rol: el de padre, y recientemente, con gran entusiasmo, reveló el sexo de su bebé, sorprendiendo a sus fanáticos.

Fue en abril pasado cuando se anunció la llegada del esperado hijo del actor y su pareja, Erin Darke. En aquel momento, la pareja fue vista paseando por las calles de Nueva York, acompañados de una carriola.

La primicia también tomó por sorpresa a los fanáticos y medios de comunicación, ya que apenas un mes antes, los parparazzis habían capturado el "baby bump" de Darke. Además, a lo largo de su experiencia como padres, han optado por mantenerse alejados de la exposición pública.

Por otra parte, una fuente confirmó a "The Sun" que la pareja estaba muy emocionada por dar la bienvenida del menor: "Mantuvieron esta noticia en secreto hasta ahora, pero ya no pueden ocultar su panza. Recientemente se lo contaron a sus familiares y amigos".

En una entrevista, el famoso abrió su corazón y compartió su experiencia como padre primerizo, al mismo tiempo que aclaró el sexo de su bebé.

"Es genial. Es loco e intenso, pero es maravilloso y Erin es increíble. También es un verdadero privilegio pasar este tiempo con él", dijo, dejando ver que se trataba de un niño.

Daniel agregó que está consciente de que la llegada del retoño también hará algunos cambios en su vida profesional: "Creo que ciertamente lo hará. Todavía no ha afectado las cosas, pero realmente disfruto pasar tiempo con él y creo que lo extrañaré cuando regrese a trabajar más adelante en el año. Probablemente trabajaré un poco menos en los próximos años", expresó ayer, 3 de julio, para "Entertainment Tonight".

También expresó su intención de ser más selectivo con sus proyectos en el futuro, con el objetivo de poder dedicar más tiempo a su hijo.

Daniel y Erin se conocieron en el set de "Kill Your Darlings" y desde entonces han estado juntos, refiere "Page Six".

Ambos protagonizaron una candente escena en la película: "Será una gran historia para contarle a nuestros hijos algún día por lo que hacen nuestros personajes entre ellos", bromeó el actor para "People" en 2019.

A pesar de que trabajan en el mismo medio, pocas veces se les ha visto juntos en alfombras rojas.

Una de las primeras veces que fueron fotografiados fue en la entrega de los premios Tony en 2014. Otra fue en marzo de 2022, cuando ella lo acompañó a la avant premiere de su nueva película "La ciudad perdida".

Debido a que han estado alejados de los medios y no han dado grandes detalles de su amorío, no resultó extraño que Darke fuera sorprendida mostrando su abultado vientre.