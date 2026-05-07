DEEP PURPLE LANZA SPLAT!´

La banda británica de rock Deep Purple sacará el próximo 3 de julio su 24 álbum de estudio, ´Splat!´, un trabajo en el que recupera, según su vocalista Ian Gillan, la dinámica y el espíritu de su etapa de los años 70.

El disco, producido por Bob Ezrin -quien ha trabajado con artistas como Kiss, Pink Floyd, Lou Reed y Alice Cooper-, es descrito en la web oficial como el "más ´heavy´ en muchos años", grabado con la banda tocando junta en el estudio, como en sus trabajos clásicos.

"Esta encarnación de Deep Purple se siente como una versión muy actual de lo que éramos en los 70", afirma Gillan, de 80 años.

Según el músico, el nuevo material conecta directamente con su etapa más memorable.

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"Estamos de vuelta con material compatible con ´Highway Star´, ´Smoke on the Water´ o ´Lazy´: la dinámica, el equilibrio y la diversión de la música que hicimos entre 1969 y 1973", asegura. El álbum parte de una idea conceptual del propio Gillan que, según la web, plantea el final de la humanidad no como destrucción, sino como "transformación más allá de la existencia física".

Entre sus canciones más emblemáticas figuran ´Smoke on the Water´, del álbum ´Machine Head´ (1972), inspirada en el incendio del casino de Montreux en Suiza, así como ´Highway Star´ y ´Lazy´, consideradas piezas clave en la historia del rock duro.