Marichelo apoya a Anahí ante acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Televisa/Univisión ya aclaró que fue un community manager, en complicidad de otras personas de la producción, de "¿Quién es la máscara?", quienes se involucraron en la filtración de la lista de nombres de los famosos que participación en la sexta temporada del programa y no Anahí, como se acusó hace unos días; una de las primeras en defenderla fue su hermana Marichelo, que cuenta que fue testigo de que la cantante procedió correctamente.

La noticia de que Anahí habría estado, supuestamente, involucrada en un fraude, relacionado a la filtración de nombres de las personalidades que, detrás de una botarga, competirían por el primer puesto de "¿Quién es la máscara?", causó revuelo en redes sociales, pues no sólo se acusó a la exRBD de haber hecho trampa, al ser la investigadora que, durante la temporada, respondió más certeramente, sino que hasta se reveló qué cantidad de dinero recibió por su participación.

Desde un inicio, la cantante se deslindó de estos señalamientos y afirmó que procedería legalmente, como medida para cuidar su imagen y reputación.

Sin embargo, la tarde de ayer, luego del revuelo que provocó la noticia, Televisa/Univisión publicó un comunicado, el cual informaba que, tras llevar a cabo una investigación interna, descubrieron que Anahí no fue la responsable de la filtración de la lista, motivo por el que exaltaron la buena relación profesional que, desde hace 40 años, mantienen con la actriz.

"Le reconocemos, de siempre, un comportamiento y desempeño profesional en su trayectoria artística (...), no habrá proceso legal o demanda alguna en su contra, en ninguna jurisdicción".

Horas antes de que la televisora aclarara la situación, Marichelo, hermana mayor de Anahí, mostró lo molesta que se encontraba, tras las desafortunadas acusaciones en contra de la cantante, argumentando que ella siempre estuvo cerca de ella y fue testigo de su intachabilidad a la hora de adivinar quiénes estaban detrás de las máscaras y botargas del programa que, con su participación, se quintuplicaron los niveles de audiencia.

"Enterándome de las noticias absurdas, ilógicas y tristes, voy a opinar porque, si alguien estuvo pegada a mi hermana, cada llamado, soy yo; yo la vi, vi su emoción todos los días, llegábamos antes de las seis de la mañana, antes que abrieran camerinos, esa era su emoción, entonces me parece ilógico, me parece absurdo que ella quisiera tener una lista de los participantes, ¿para qué?, ¿qué ganaba?, no ganaba nada, no es como que ganarás un bono o un premio para adivinar más", señaló en su cuenta de Instagram.

Confió que tanto ella como Anahí estuvieron al tanto de la noticia de que la lista se había filtrado, mediante una publicación de trascendencia nacional, sin embargo, su hermana nunca estuvo interesada en conocer el contenido, pues su deseo de participar limpiamente fue auténtico.

"La primera que dijo que no la quería ver era ella, porque era feliz adivinando, estando en todo este rollo e investigando, no entiendo", ahondó.

Marichelo consideró que si lo que la producción buscaba era que las y los investigadores no acertaran, debió buscar una artista que llevara menos años en la industria, pues Anahí contaba con muchos elementos para reconocer la identidad verdadera de las botargas de "¿Quién es la máscara?".

"¿No quieres que adivine?, entonces no la contrates a ella, a una persona que, desde los dos años, vivió metida en una foto y conoce muchísima gente, contrata a alguien más y listo".

Refrendó su apoyo a la cantante, con quien siempre ha mantenido un lazo de mucha unión y complicidad.

"Mi hermana no está sola, jamás está sola y, sobre todo, está Dios, que él tiene toda la verdad".