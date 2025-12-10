DEMANDÓ A SALINAS PLIEGO POR 180 MDD

CIUDAD DE MÉXICO. La periodista Sabina Berman difundió un adelanto de su próxima entrevista con Gloria Trevi, en la que la cantante asegura haber iniciado una demanda en Estados Unidos por 180 millones de dólares contra Ricardo Salinas Pliego.

En el fragmento, Trevi retoma señalamientos pasados sobre el papel de TV Azteca y de la conductora Patricia Chapoy, a quienes atribuye haber presionado para su encarcelamiento a inicios de los años 2000. La entrevista completa formará parte del programa Largo Aliento.

El adelanto que encendió la conversación en redes

Berman publicó en su cuenta de X un video que contiene parte de la charla con la intérprete. En el clip, la periodista plantea una pregunta directa sobre el origen de los cinco años que Trevi pasó en prisión en Brasil. La cantante responde que no es ella quien señala responsabilidades, sino que dichas afirmaciones provienen de declaraciones hechas previamente por TV Azteca y algunas de sus filiales.

En el fragmento se escucha que, según Trevi, estas expresiones incluían que la televisora habría presionado a las autoridades para lograr su encarcelamiento. La cantante subraya que estas afirmaciones son delicadas y que espera que puedan revisarse pronto en una corte en Estados Unidos. Berman acompañó el adelanto con un mensaje en el que destaca la demanda por 180 millones de dólares y anuncia la transmisión de la entrevista en televisión abierta.

El adelanto no tardó en generar comentarios en redes sociales, debido al peso histórico del caso y a la confrontación que ha mantenido Trevi durante años con la televisora de Ajusco. El video abrió nuevamente el debate sobre el tratamiento mediático del caso y sobre el impacto que tuvo en la opinión pública.