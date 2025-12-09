Motociclista fallece arrollado por un carro

Violenta muerte tuvo un vigilante de una empresa de seguridad privada al ser arrollado por un automóvil al circular en motocicleta por la carretera a Rioverde, a la altura del puente del Libramiento Oriente.

El accidente tuvo lugar cerca de las dos de la mañana de este lunes cuando el ahora occiso, circulaba a bordo de una motocicleta color negro, desplazándose por la carretera a Rioverde en dirección a esta ciudad.

Fue al cruzar el puente del Libramiento Oriente, a la altura de la comunidad de Jassos, en donde fue arrollado por un automóvil Seat de color rojo, que en esos momentos se desplazaba por ahí y que lo embistió con su parte frontal derecha.

Por el fuerte golpe, el infortunado motociclista se proyectó contra el parabrisas y del auto para finalmente quedar tirado sobre la zona de rodamiento; presentó fuertes lesiones que le quitaron la vida casi de manera instantánea.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Orlando Sánchez, tenía 38 años de edad y se desempeñaba como vigilante en la empresa de seguridad privada Macotela.

Al lugar del accidente acudieron las autoridades para tomar conocimiento y el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura respectiva, mientras que las diligencias legales se están llevando a cabo ante el Ministerio Público.