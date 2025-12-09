Muere un taxista al volcar frente a Plaza Citadina

Un taxista perdió la vida de manera trágica luego de volcar cuando circulaba por la carretera a Matehuala, frente al centro comercial Citadina, quedando prensado dentro de la unidad.

Los hechos se registraron a las dos de la mañana de este lunes, cuando el taxi número económico 2180, un Nissan Tsuru de color verde, transitaba por los carriles centrales de la carretera a Matehuala en dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico.

Frente al citado centro comercial, en el ramal de salida hacia los carriles laterales el conductor se descontroló y así el carro chocó contra la contención para dar de volteretas y finalmente quedó frente a una institución bancaria.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio se desplazaron los paramédicos, que procedieron a atender al taxista pero se percataron que ya había perdido la vida víctima de los fuertes golpes que presentaba en todo el cuerpo, además quedó prensado dentro del vehículo de donde fue rescatado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura correspondiente.

Finalmente, el taxi fue enviado a una pensión en donde quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias respectivas.