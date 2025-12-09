logo pulso
Seguridad

Hombre se prende fuego y se lanza de un puente

Todavía con vida lo llevaron al hospital, pero no soportó las lesiones

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Hombre se prende fuego y se lanza de un puente

Un hombre de unos 30 años de edad, tuvo trágica muerte al aventarse del puente de las vías a Tampico en el Anillo Periférico Norte, a donde había subido a bordo de una motocicleta con una garrafa donde llevaba combustible; con vida lo trasladaron a un hospital pero falleció poco después de su ingreso.

De acuerdo a los hechos, fue la mañana del domingo cuando el ahora occiso circulaba en una motocicleta por el Periférico Norte y se detuvo justo en la cima del puente de las vías a Tampico.

En ese lugar aparentemente se roció de combustible de una garrafa que ya llevaba en la moto, luego se prendió fuego y se lanzó desde la cima del puente cayendo hacia la parte inferior quedando cerca de las vías.

Algunos testigos pidieron ayuda y al sitio llegaron paramédicos de Soledad, quienes le prestaron auxilio al infortunado que presentaba múltiples quemaduras en todo el cuerpo, luego lo llevaron a un hospital para que recibiera atención médica.

Sin embargo, casi enseguida los doctores reportaron que ya había muerto a consecuencia tanto de las quemaduras como de los golpes que se ocasionó al lanzarse del puente.

En la parte superior del puente quedó la motocicleta del infortunado, la cual fue asegurada por las autoridades, así como la garrafa en donde llevaba gasolina ya con intención de atentar contra su vida.

La versión del posible suicidio se refuerza ya que en la misma garrafa la policía encontró un recado póstumo que aparentemente dejó el ahora occiso, en donde hacía referencia que se veían en otra vida.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del deceso del hombre y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista en donde le sería practicada la autopsia de ley para entregarlo a los familiares.

Se inició también una carpeta de investigación para el total esclarecimiento de la muerte del hombre.

