Demi Lovato revela su nueva era pop con 'It's Not That Deep'

LOS ANGELES (AP) — En su noveno álbum de estudio, Demi Lovato ha tenido una revelación: "It's Not That Deep" (no es tan profundo).

Es el título de su enérgico disco de dance-pop y una celebración de las alegrías y el desorden de la vida, todo lo cual aparece a lo largo de sus 11 temas.

"He puesto tanta energía y tanto amor en este álbum", dijo Lovato a The Associated Press durante los ensayos para un evento especial de Una Noche Única en el Palladium en Los Ángeles la semana pasada. "Simplemente no podría estar más emocionada".

La próxima primavera, llevará el álbum de gira, visitando 23 ciudades en toda América del Norte. La gira "It's Not That Deep" comienza el 8 de abril en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, y concluye el 25 de mayo en el Toyota Center en Houston.

Lovato visitará Orlando, Florida; Atlanta; Nashville; Washington; Filadelfia; Toronto; Boston; Nueva York; Columbus, Ohio; Detroit; Chicago; Minneapolis; Denver; Las Vegas; Anaheim, California; San Francisco; Seattle; Los Ángeles; Glendale, Arizona; Dallas y Austin, Texas.

La preventa comienza el jueves a las 10:00 de la mañana hora local. Las ventas generales comienzan el viernes.

En una entrevista con The Associated Press, Lovato habló sobre su nuevo álbum, su inclinación por la transformación musical y su próxima gira.

Las respuestas han sido editadas para una mayor brevedad y claridad.

AP: Has dicho que este nuevo álbum, esta nueva era, es una celebración de tu travesía. Estás abrazando lo viejo, lo nuevo, lo bueno, lo malo, desde salir al escenario con los Jonas Brothers y cantar cosas de "Camp Rock" hasta el meme de Poot. ¿Es una forma de reconocer tu pasado?

LOVATO: Creo que es un poco apropiarlo. ... Supongo que no me di cuenta de que he hecho cosas icónicas. Y si son vergonzosas para algunas personas, son divertidas para mí. ... Creo que es, como, hacer las paces con mi pasado. ... He hecho las paces con mi viaje y ahora estoy celebrando dónde estoy hoy.

Por ejemplo: El meme de Poot, cuando sucedió por primera vez, no me di cuenta de que estaba photoshopeado. Pensé que era un mal ángulo mío. Así que, estaba realmente cohibida por ese meme y pensaba: "Oh Dios mío, no puedo creer que la gente se esté riendo de un mal ángulo mío", y luego me di cuenta de que estaba photoshopeado y pensé "Espera, esto es realmente hilarante". ... La vida es demasiado corta para tomarse a uno mismo demasiado en serio, y definitivamente ya no estoy haciendo eso.

AP: Es refrescante escuchar a una estrella del pop decir eso. Cuando dejas ir esos sentimientos, ¿qué desbloquea para ti creativamente?

LOVATO: Creo que hay algo en tus 30, también, donde simplemente te tomas un segundo, y puedes dejar ir algunas de las presiones que una vez te pusiste a ti misma, tal vez en tus 20. Y ahora tengo 33, y no me estoy tomando tan en serio porque me doy cuenta de que hay espacio para todos.

Creativamente, lo que desbloquea para mí es la espontaneidad y tomar riesgos y divertirme y apreciar los momentos. ... "Kiss", por ejemplo, no es la canción más intelectualmente estimulante. Es una canción simple de fiesta, divertida, y es sexy. Y es como, eso es lo que es. Y creo que gran parte de mi pasado era, como, "Quiero intentar escribir, ya sabes, canciones profundamente emocionales sobre mi pasado" y con este álbum, estaba como, "Estoy en un lugar donde me estoy divirtiendo. Quiero que mis letras reflejen eso también".

AP: Eso es evidente en la música: la energía de fiesta y el contenido lírico. Y hay una dualidad.

LOVATO: Era exactamente lo que esperaba. Hay canciones como "Sorry to Myself", también, que es otro momento de fiesta, pero tiene un mensaje realmente poderoso. Y también cierra la brecha entre mi música antigua y mi música de hoy, líricamente, donde es un poco emocional.

AP: Has jugado con muchos géneros como pop, rock, R&B y más. ¿Qué impulsa estas transformaciones para ti?

LOVATO: Creo que lo que impulsa las transformaciones para mí es literalmente lo que me está inspirando musicalmente en el momento. Y así, soy fan de todos los géneros de música prácticamente, en su mayoría. Cuando estaba en mi era rock, estaba escuchando mucha música rock que me estaba inspirando.

Entré en este álbum pensando, "Voy a hacer un álbum de rock aún más fuerte. Quiero ir aún más rock". Así que, comencé este proceso y me di cuenta, estaba como, "Solo hay tantas canciones de rock felices que puedes escribir". Estoy enamorada, me siento empoderada, y estoy en este lugar realmente genial, y no sé cómo escribir canciones de rock que sean, ya sabes, todo sol y arcoíris. Y solo hay tantas de esas que puedes escribir. Y así, estaba como, "Necesito cambiar el género". Así que probé un par de otros géneros, pero lo que realmente me estaba inspirando eran todas las chicas pop y los artistas pop que están ahí hoy.

AP: Hablemos de la gira. Tu espectáculo de una noche única, una sala íntima con capacidad para 4.000 personas, fue tan popular que tu equipo dijo que más de 200,000 personas estaban en la cola de Ticketmaster. Estás en demanda.

LOVATO: Bueno, en primer lugar, lloré cuando vi que 200,000 personas querían venir a mi espectáculo en el Palladium. ... Eso fue un sueño hecho realidad: ese nivel de demanda es tan reconfortante. ... No puedo agradecer lo suficiente a mis fans, como, no estaría aquí en este lugar sin ellos. Y así, estoy tan agradecida. Y por eso derramé lágrimas de alegría ese día. (Fue) porque estaba como, "Wow, estoy realmente segura de este álbum y estoy segura de esta era, pero tantas personas también lo están y eso es realmente gratificante". Y no puedo esperar para llevar el espectáculo a la carretera.