Tiroteo en Eldorado deja dos muertos

Culiacán, Sin.- La madrugada de este domingo, en la sindicatura de Sánchez Celis, municipio de Eldorado, se registró un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos navales, en el que se informó que de forma preliminar dos personas murieron y se aseguraron armas automáticas, equipo táctico y camionetas.

Según la información proporcionada, el personal de la Secretaría de la Marina efectuaba un patrullaje por el ejido Tres Gotas de Agua cuando se toparon con varias personas armadas a bordo de camionetas, los cuales al notar su presencia los atacaron y los marinos respondieron la agresión.

La confrontación duró varios minutos y dejó como saldo dos personas muertas, sin que se conozcan sus identidades, varios vehículos asegurados, armas y equipos tácticos.

En tanto, Alán Gibran “N”, una de las tres personas que resultaron heridas durante el ataque a balazos a un velorio en la funeraria San Martín, falleció poco después de ser internado en un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La noche del sábado, varias personas que asistieron a un velorio en la funeraria San Martín, ubicado en el boulevard Emiliano Zapata de la colonia Guadalupe, salieron para consumir cervezas. Cuando se encontraban en el estacionamiento de la casa funeraria recibieron varios balazos de personas armadas, que viajaban en motocicletas.