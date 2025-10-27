logo pulso
CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

PARTICIPAN SOCIAS DE LOS CLUBES DE JARDINERÍA

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
Rossana Prieto impartió una interesante plática sobre “Interiorismo con plantas” a las socias de los clubes de jardinería de la localidad.

La misma fue organizada por la Asociación Potosina de Clubes de Jardinería que preside Adriana Dibildox Torres.

Durante su charla, apoyada por diapositivas, la ponente habló  a las asistentes sobre el fin del interiorismo con plantas, que es el arte de integrar plantas naturales en los espacios interiores para mejorar su estética y funcionalidad, creando ambientes más saludables, relajantes y equilibrados. 

Además, destacó que esta práctica busca conectar a las personas con la naturaleza en su día a día, lo que puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y purificar el aire.   

La exposición resultó muy productiva y enriquecedora para las ahí reunidas, que incrementaron sus conocimientos de jardinería, arte y practica que tanto les apasiona y atrae.

SLP

Maru Bustos

PARTICIPAN SOCIAS DE LOS CLUBES DE JARDINERÍA

