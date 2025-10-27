CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Rossana Prieto impartió una interesante plática sobre “Interiorismo con plantas” a las socias de los clubes de jardinería de la localidad.

La misma fue organizada por la Asociación Potosina de Clubes de Jardinería que preside Adriana Dibildox Torres.

Durante su charla, apoyada por diapositivas, la ponente habló a las asistentes sobre el fin del interiorismo con plantas, que es el arte de integrar plantas naturales en los espacios interiores para mejorar su estética y funcionalidad, creando ambientes más saludables, relajantes y equilibrados.

Además, destacó que esta práctica busca conectar a las personas con la naturaleza en su día a día, lo que puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y purificar el aire.

La exposición resultó muy productiva y enriquecedora para las ahí reunidas, que incrementaron sus conocimientos de jardinería, arte y practica que tanto les apasiona y atrae.