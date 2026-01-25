Denuncias por Irregularidades en Preventa de Boletos de BTS en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- La preventa de boletos para los conciertos de la banda surcoreana, BTS, programados para los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, ha dejado quejas, molestia y frustración entre miles de fans del país.

Esta venta anticipada, que se llevó a cabo el pasado viernes 23 de enero, ha generado una ola de publicaciones a través de redes sociales, mediante las cuales integrantes del ARMY -fandom de BTS- están denunciado supuestos irregularidades, como clonación de tarjetas y acceso privilegiado a la preventa para los revendedores.

Esta nueva polémica llega luego de que el ARMY México organizara todo un movimiento digital para lograr la publicación del mapa del recinto y el establecimiento de precios fijos para las diferentes zonas en el estadio.

ARMY denuncia compra masiva de revendedores en la preventa para los conciertos de BTS en México

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fans de la boyband han acudido a redes sociales para denunciar supuestos "fraudes" durante la preventa para los conciertos de BTS en México. Esta venta exclusiva reunió a más de un millón de usuarios en la fila virtual; sin embargo, luego de que los boletos para las tres fechas se agotaran en poco tiempo, miles de integrantes del ARMY han manifestado sus quejas.

Las y los fans denuncian irregularidades como:

Fallas en el acceso a la plataforma.

Clonación de tarjetas.

Acceso directo a la preventa para revendedores.

Precios dinámicos aplicados sin aviso previo ni transparencia.

Preventa anunciada como digital con venta física en taquillas.

Compra masiva por revendedores y reventa a precios inflados.

Integrantes del ARMY han "respaldado" sus reclamos con capturas de pantalla, notas de voz y presuntos testimonios de trabajadores de Ticketmaster.

Asimismo, exigen la intervención inmediata de la Profeco para:

Realizar las investigaciones correspondientes.

Cancelar los boletos adquiridos de forma irregular.

Sancionar a las empresas responsables por la implementación de precios dinámicos sin aviso.

Supervisar las taquillas virtuales y físicas.

Efectuar medidas contra la reventa y los bots.

Esclarecer todos los incidentes ocurridos durante la preventa.

Hasta el momento, ni OCESA ni Ticketmaster han emitido comunicados oficiales respecto a las denuncias de las y los fans de BTS. Asimismo, integrantes del ARMY reiteran su mensaje de no caer en compras irregulares y NO fomentar la reventa de los boletos.