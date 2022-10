Depeche Mode anuncia nuevo disco y gira tras la muerte de Fletcher

A-AA+

Un disco y una nueva gira, son los planes que tiene la banda Depeche Mode para el próximo 2023, según informó la propia agrupación durante una conferencia de prensa realizada en Berlín el pasado 3 de octubre.

De acuerdo con el medio NME, el material fue pensado y planeado mucho antes del lamentable fallecimiento de Andrew Fletcher, tecladista y miembro fundador del grupo, incluso presentaron uno de los temas en los que han estado trabajado en la ciudad de Santa Bárbara California, Estados Unidos, además de dar detalles de su nuevo disco "Memento Mori".

David Gahan reveló que varias de las canciones fueron escritas hace un par de años atrás, pero fue hasta este 2022 que decidieron regresar al estudio para darles forma y grabarlos.

"Tenemos todas las pistas pero falta el proceso para mezclarlas", reveló Gahan en la plática con la prensa.

Para Depeche Mode, según compartió Gore, un "Memento Mori" es un amuleto que se conserva para recordar la inevitabilidad de la muerte, pero el título no surgió a raíz del deceso de su amigo, eso sí, esta gran pérdida les dio los ánimos para seguir adelante, pues están seguros de que Andy lo habría querido.

"Después del fallecimiento de Fletch, decidimos continuar porque estamos seguros de que esto es lo que él hubiera querido, y eso realmente le ha dado al proyecto un nivel adicional de significado", dijo Gore.

"Memento Mori" será la continuación del último disco de la banda, creado en 2017 titulado, "Spirit", y llegará el próximo año, pero no dieron a conocer una fecha exacta.

Lo que sí anunciaron fue una extensa gira por varias ciudades de Estados Unidos y Europa, que iniciará en marzo del próximo año, pero México no entra hasta ahora en los planes de la agrupación británica.