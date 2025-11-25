Desalojan a José Luis Rodríguez "El puma" de un avión
El cantante de 82 años tuvo que abandonar el avión tras discusión por equipaje mal acomodado.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- José Luis Rodríguez "El puma" vivió un momento bochornoso al tener que bajarse de un avión que iba de Ecuador a Miami, según testigos, el cantante de 82 años tuvo un altercado con un empleado por no acomodar bien su equipaje, por lo que fue desalojado; el video ya es viral en redes.
En el video se observa el momento en el que el capitán del vuelo le pide al cantante que se baje del avión, lo hace con voz enérgica mientras "El puma" está grabando lo ocurre frente a él con su teléfono celular.
"No me siento bien", es la frase que se le escucha decir al intérprete previo a que el capital le pida bajarse del avión.
no te pierdas estas noticias
Desalojan a José Luis Rodríguez "El puma" de un avión
El Universal
El cantante de 82 años tuvo que abandonar el avión tras discusión por equipaje mal acomodado.
Eugenio Derbez sorprendido por fallecimiento de Gabriela Michel durante evento
El Universal
Aislinn Derbez comparte la triste noticia del fallecimiento de su madre, Gabriela Michel, por un infarto.
Tara Reid, actriz de "American Pie", es captada inconsciente en hotel
El Universal
La actriz Tara Reid vivió un episodio alarmante al ser drogada en un hotel, siendo hospitalizada posteriormente.