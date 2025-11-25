logo pulso
Desalojan a José Luis Rodríguez "El puma" de un avión

El cantante de 82 años tuvo que abandonar el avión tras discusión por equipaje mal acomodado.

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 01:20 p.m.
A
Desalojan a José Luis Rodríguez El puma de un avión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- José Luis Rodríguez "El puma" vivió un momento bochornoso al tener que bajarse de un avión que iba de Ecuador a Miami, según testigos, el cantante de 82 años tuvo un altercado con un empleado por no acomodar bien su equipaje, por lo que fue desalojado; el video ya es viral en redes.

En el video se observa el momento en el que el capitán del vuelo le pide al cantante que se baje del avión, lo hace con voz enérgica mientras "El puma" está grabando lo ocurre frente a él con su teléfono celular.

"No me siento bien", es la frase que se le escucha decir al intérprete previo a que el capital le pida bajarse del avión.

Desalojan a José Luis Rodríguez "El puma" de un avión

