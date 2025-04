Estrenos imperdibles de películas de anime en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Hace más de cuatro meses que el 2025 arrancó y con él otra temporada de adaptaciones de anime, pensadas para nuevas series, continuaciones e incluso películas.

Por lo que si eres "otaku", estas interesado en adentrarte en el mundo de la animación japonesa o simplemente quieres darte una escapada al cine, te diremos que películas están pensadas para estrenarse este año, donde encontrarlos después de su lanzamiento en cines y que esperar de ellos próximamente.

Así que imagina explosiones épicas, combates que te acelerarán el pulso y personajes tan carismáticos que querrás que salgan de la pantalla.

Desde finales de arcos legendarios hasta continuaciones de próximos clásicos, estas cintas prometen llevarnos en un viaje inolvidable, así que prepara tus palomitas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primero en esta lista es una continuación que tiene esperando por ella desde junio de 2024, pues la próxima entrega de Demon Slayer (Kimentsu No Yaiba) es el arco final, el de La Fortaleza Infinita.

Este arco se dividirá en tres partes, y contará el final de la historia de Tanjiro Kamado y los cazadores de demonios. Para esta película se espera que solo se anime la introducción y el primer combate.

La Fortaleza Infinita se estrenará en cines nipones el 18 de junio y a México llegará hasta el 12 de septiembre.

Sin embargo, aún no hay información de las otras dos películas que llevarán a término esta saga de anime tan aclamada.

Posteriormente, podrás encontrarlo en Crunchyroll.

Continuamos con una película recopilatoria que emocionó a todos sus fanáticos, pues no esperaban tener algo tan pronto de esta franquicia.

Jujutsu Kaisen llevará su segunda película a la pantalla grande, en este caso podremos seguir una vez la historia de Gojo Satoru y Suguru Geto como amigos y estudiantes.

Recopilará los eventos del Arco de El Recipiente de Plasma Estelar, siendo un recordatorio para la tercera temporada que se estrenará en algún punto de 2025, animando el arco de "Los Juegos de Culling".

Tiene fecha de estreno el 30 de mayo para salas japonesas, la fecha para México aún no se estima, pero la película incluirá una versión acústica del opening Ao no Sumika.

Y para cerrar con broche de oro, la última película de esta lista es Chainsaw Man, un anime que rápidamente se popularizó.

Durante 2024, el estudio de animación MAPPA reveló su intención de llevar el próximo arco de anime a la gran pantalla.

Durante la JUMP Festa 2025 se mostró un adelanto con el primer tráiler, la fecha anunciada para Japón es para mayo, mientras que en México se estrenará el 30 de octubre.

Esta cinta introducirá a Reze, un personaje clave que irrumpirá en la vida de Denji, sacudiéndola por completo y desempeñando un rol crucial en la historia.

Al ser 100% fiel al canon, es una cita imprescindible en cines para los seguidores de la serie.

Nuestra mención honorífica a Attack On Titan (Shingeki no Kyojin), porque ya se estrenó su película The Last Attack, donde se recopila el arco del retumbar y la muerte de Eren.

También animó "un final alternativo", donde Eren, Mikasa y Armin iban a ver esta película y todos los personajes tenían vidas normales.