Despiden a Carlos Saura en los Goya con música de Lafourcade

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Carlos Saura, cineasta que falleció ayer viernes y que recibiría el Goya Honorario esta tarde por su carrera, estuvo "presente" en la ceremonia por medio de una carta que dictó días antes a su pareja, Eulalia Ramón, quien la leyó en la gala..

"A mis 91 años recién cumplidos no podía haber tenido mayor satisfacción, gracias a todas y todos que se han acordado de mí. He sido afortunado rodando más de 50 películas, he traspasado los límites que me proponía", leyó Eulalia.

"Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a los creadores de hoy. Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz me da mucha pena no estar saboreando con todos vosotros y vosotras", concluyó el texto.

La mexicana Natalia Lafourcade formó parte de los números musicales de la velada con "Por qué te vas", antes de la cual pidió aplausos para el desaparecido realizador.

Saura ("Cría cuervos" y "Carmen") fue recordado desde un inicio de la ceremonia, con su rostro proyectado sobre el escenario y la interpretación de "Cantares" en la voz principal de Manuel Carrasco y coros de actrices como Maribel Verdú y Clara Lago.

Carmen Maura ("Mujeres al borde de un ataque de nervios") fue la encargada de entregar el Goya Honorario a los hijos y la ex pareja de Saura.

"Era gracioso. El primer día que lo vi en un bar, en la mesa, me dijo: sabes Carmen, eres una artista a la que nunca habría llamado a una película mía, pero como te comunicas con el público, estás (risas). Y me gustó eso, que dijera la verdad", recordó Maura.

"Lola" Flores, la actriz y cantante española que hizo carrera en México, fue recordada en su 100 natalicio, con un video en el que mostraron sus trabajos fílmicos entre ellos los realizados con Agustín Lara y Fernando Soto "Mantequilla".

La representante nacional "Noche de fuego", considerada en la categoría de Película Iberoamericana, salió con las manos vacías pues la elegida fue "Argentina 1985", con Ricardo Darín.

La actriz frances Juliette Binoche ("El paciente inglés" y "Tres colores") recibió el Goya Internacional.

"No es para Juliette, sino para el fuego que me habita, pero que no me pertenece; es esa fuerza que brota de la que sólo soy un instrumento. Hace 40 años que trabajo como actriz y, la alquimia que está cuando rodamos es tan fuerte que siempre me dan ganas de seguir trabajando a pesar de los años", dijo al recibir la estatuilla.