Historia y Significado del Día de Salir del Clóset

Este 11 de octubre es una fecha importante para la comunidad LGBTIQ+, pues es conocida en todo el mundo como el "Coming Out Day" o Día de Salir del Clóset, un día para generar conciencia en todo el mundo, visibilizar la diversidad y exigir sus derechos.

"Salir del clóset" es una de las frases más conocidas en la comunidad y su significado tiene todo un trasfondo político que surge en este día y a continuación explicaremos.

De acuerdo con el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas (CIENI), el "Coming Out Day" se celebró por primera vez un 11 de octubre de 1988, al cumplirse un año de la segunda marcha nacional por los derechos de los gays y las lesbianas en Washington, EU.

Esa movilización fue una marcha histórica, ya que se reunieron cerca de 500 mil personas y fue donde se exhibió por primera vez la colcha conmemorativa del proyecto NAMES de Cleve Jones, un memorial en conmemoración de las personas LGBTIQ+ quienes habían perdido la batalla contra el VIH.

Tras conmocionar al mundo entero con la gran marcha, que pedía la igualdad de derechos y la regulación de políticas públicas para la comunidad, los activistas Robert Eichberg, un psicólogo reconocido por escribir el libro "Coming Out. An act of love" y Jean O'Lear, fundadora de uno de los primeros grupos lésbicos del movimiento; promovieron meses después el "Día para Salir del Clóset".

Fue así como la idea de Eichberg y O'Lear reunió a otros activistas, artistas y destacados miembros de la comunidad LGBTIQ+ para impulsar este día como una herramienta poderosa para vivir en libertad, sin estigmas ni prejuicios.

De acuerdo con la organización Amnistía Internacional, salir del clóset provoca miedo, pues a lo largo de los años lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, se han enfrentado a escenarios que los hacen vulnerables.

Durante muchos años, la expresión "Salir del closet", se dice en referencia a la acción voluntaria para asumir su orientación sexual de manera "pública", cuyo significado proviene de la analogía de que en el clóset o armario, se guarda todo lo que no se quiere mostrar, aquello que permanece oculto.

También se asocia con la frase "el esqueleto en el armario", otra expresión que se usa como insinuación de esconder algo en este lugar. En el caso de la comunidad LGBTIQ+, se relacionaba con el temor a ser discriminado o estigmatizado por no ser heterosexual.