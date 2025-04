En cita para tramitar la visa, cuestionan a músico sobre canciones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Diego Herrera, intérprete de regional mexicano, acaba de dar a conocer que sí ha sido interrogado por las autoridades con respecto al tipo de música que canta, pues cuando se presentó en la Embajada de Estados Unidos en México, para tramitar su visa, se le preguntó por el tipo de canciones que forman parte de su repertorio.

La sugerencia del gobierno mexicano, a artistas del regional, acerca de ser más cuidadosos con el tipo de corridos que interpretan, debido a que los narcocorridos podrían caer en una apología del delito, ha provocado gran controversia en los últimos días.

Si bien, la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha aclarado que no se trata de una prohibición sino de una recomendación, hay algunos gobiernos estatales que han tomado cartas en el asunto, cancelando presentaciones de algunos exponentes del género, como le sucedió este fin de semana a El Komander, quien ya no pudo presentarse en Querétaro.

Otro acontecimiento reciente y, de hecho, el de mayor relevancia en torno al tema, fue la violenta reacción que tuvo el público que acudió al concierto de Luis R. Conriquez en el Palenque de la Feria de Texcoco este fin; cuando el cantante expresó que no cantaría ningún narcocorrido, debido a que así se lo habían solicitado, sus fans manifestaron su desaprobación, ya que, si asistieron al evento, había sido con motivo de escucharlo interpretar sus mayores éxitos.

En este contexto, Diego Herrera, cantante de regional habla de su experiencia, pues a pesar de que el tipo de corridos que él interpreta están enfocados en retratar su pasión por los caballos, el hecho de que el género se le parezca a los narcocorridos ha provocado que se le cuestione acerca del contenido de sus composiciones.

El músico mazatleco confió que fue durante su visita a la Embajada de Estados Unidos en México se le preguntó acerca de sus canciones:

"Yo no canto corridos de este tipo, yo estoy en lo mío, en los corridos de caballos, las canciones románticas y listo, a darle, a cumplir las reglas, nadie estemos exentos de que nos pasen ese tipo de cosas, pero sí me preguntaron, hace poquito en la cita de la visa, que si cantaba narcocorridos y les dije que no y no pasó nada, yo le enseñé lo que hacía, que canto de caballos y demás y ya, fue todo, pero nada grave, me la aprobaron (la visa), pero todavía no me la entregan", contó.