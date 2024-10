Diego Luna y Gael García Bernal presentan 'La máquina' en premier

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Diego Luna espera que el nuevo gobierno logre que la gente viva en un mejor país y con menos niveles de violencia.

A pregunta expresa, el actor de "Rogue One: Una historia de Star Wars", indicó que sus deseos no son distintos a los que ha tenido en otros sexenios y mucho menos a los de otros ciudadanos.

"Que las cosas cambien, que cada vez vivamos en un mejor país, que podamos ser más felices, que no tengamos que convivir y aceptar los niveles de violencia con los que tenemos que vivir, siempre espero que las cosas mejoren", dijo.

Luna encabezó esta noche, junto con Gael García Bernal, la premier de "La máquina", serie que ambos protagonizan y la cual estrena este miércoles en Disney+.

En la producción de seis episodios, dirigidos por Gabriel Ripstein ("Un extraño enemigo"), se cuenta la historia de un boxeador venido a menos (Gael) y su apoderado (Diego) que desea recuperarlo en sus laureles.

En algún momento el personaje de Luna señala, en un intento de convencer a anunciantes, que la historia de México está llena de sangre, golpes y caídas.

"Obviamente estamos exagerando. (Pero) Con el boxeo se pueden hacer grandes analogías del país, sobre el viaje, la perseverancia de muchas y muchos por salir adelante. No por nada, la historia del boxeador mexicano que cruza la frontera, que llena las arenas y que gana las peleas allá, es tan importante", apunta.

Gael destacó que la idea hace alusión a una tragedia griega. En la serie se habla de temas como la corrupción en el boxeo, donde hay quien compra las peleas.

"Quisimos irnos más por el camino como si hubiese una orden universal que dictara el destino de los humanos y cómo los seres humanos nos queremos escapar de eso o reconocerlo y no saber si es verdad o no. No queríamos de ninguna manera hacer un señalamiento de lo que pasa en el boxeo ni nada de eso", expresa.

A la premier asistieron, entre otros, Lucía Méndez, Karina Gidi, Andrés Delgado y Raúl Briones, así como el campeón mundial Humberto "Chiquita" González y la actual boxeadora "La Barbie" Juárez.