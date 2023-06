Diego Zanassi está preocupado por salud mental de Ricardo O'Farrill

A-AA+

Diego Zanassi, excompañero de Ricardo O'Farrill en "Deportología", habló sobre cómo ha llevado los dichos del standupero, quien lo acusó de ser "envidioso", junto a su otro compañero Alex Fernández, durante una transmisión en vivo posterior a la boda de Mau Nieto.

En una entrevista para La Caminera en Exa FM, en la que participó en una dinámica de "preguntas trascendentales" con Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, Zanassi aseguró que no se enojó por lo que Richie, como también se conoce al standupero, dijo sobre él y expresó su preocupación por su salud mental.

"Yo no me enojé, porque desde un principio, desde el primer live, creo que, desde la boda, todos pudimos ver como nuestro compa no está, entonces fue mucho más tristeza y más preocupación de necesito que la familia y los involucrados directamente y los que están ahí y puede dejar que lo ayuden, lo ayuden, porque yo si está este odio hacia mí en este momento no puedo hacer nada", confesó a los locutores.

Desde su perspectiva desde un inicio se demostró que la salud mental de Richie no estaba del todo bien, "no era alguien diciendo 'ay voy a echar de cabeza a mis compas', era alguien que tuvo desafortunadamente un problema de salud mental y eso se expresó en lo que todos vimos".

"Entonces yo desde el día uno sólo he querido que mejore, que esté bien y que salga bien de este terrible bache que está teniendo", comentó Zanassi.

Esta es la primera vez en la que el comediante se refiere al tema de forma pública, de acuerdo con lo que él mismo confeso.

El también comediante respondió a pregunta expresa si creía que se podría hacer una nueva temporada de "Deportología" junto a Álex Fernández y Ricardo O'Farrill, situación que descartó completamente.

"Hace semanas hubiera sido diferente la respuesta, pero ahorita la veo compleja. Creo que previo al episodio que todos sabemos que pasó, ya nadie quería hacerlo. Tanto Richie, Alex, como yo, dijimos aquí llegó y aquí acabó y por eso hemos estado renuentes a toda propuesta de reunión que se nos ha dado", contó.