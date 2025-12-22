Director de 'It' despide a James Ransone tras trágico suceso
El cineasta Andy Muschietti dedica emotivas palabras al actor James Ransone luego de su trágico fallecimiento en Hollywood
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- La muerte del actor James Ransone conmocionó al mundo de Hollywood. El actor, reconocido por sus papeles en producciones como "The Wire" e "It: Capítulo 2", falleció a los 46 años y las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio.
Tras su fallecimiento, famosos, seguidores y amigos del histrión publicaron diversos mensajes para despedirlo, entre los que destacó el del cineasta Andy Muschietti.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el director dedicó unas palabras a la memoria de Ransone, a quien llamó "hermano".
Muschietti publicó una selfie junto al actor, quien aparece sosteniendo un cachorro. La imagen fue acompañada por un mensaje breve: "PJ, tengo mucha suerte de haberte conocido y ser tu amigo. Te extrañaré, hermano".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Horas después, compartió una serie de imágenes del tiempo que compartió con James: "Gracias por tocar nuestras vidas", escribió.
James Ransone tuvo una importante trayectoria en la pantalla grande, especialmente dentro del género del terror. Participó en películas como "Siniestro (1 y 2)", "Teléfono negro" e "It: capítulo dos", donde interpretó a Eddie Kaspbrak.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Director de 'It' despide a James Ransone tras trágico suceso
El Universal
El cineasta Andy Muschietti dedica emotivas palabras al actor James Ransone luego de su trágico fallecimiento en Hollywood
Director de 'It' se despide de James Ransone tras trágico suceso
El Universal
Tras el fallecimiento de James Ransone, Andy Muschietti le dedica unas palabras llenas de cariño y nostalgia.
Creador de Call of Duty fallece en trágico accidente en Los Ángeles
El Universal
Vince Zampella, reconocido desarrollador de videojuegos, muere en accidente de tráfico en Los Ángeles