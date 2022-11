Dirigir mi ópera prima fue más fácil de lo que pensé: Demian Bichir

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- "Un cuento de circo & a love song", que se estrena el próximo viernes en Cineteca Nacional, fue, para Demian Bichir, reunirse en familia tanto de sangre como la conseguida laboralmente en años. Tuvo a su sobrino José Ángel como él mismo en etapa joven; a Bruno su hermano como productor y una pléyade de actrices y actores amigos como Ana Claudia Talancón, Arcelia Ramírez, Ludwika Paleta, Juan Carlos Colombo, Julio Bracho y el cubano Jorge Perugorría.

"Lo que he logrado no es por talentoso, sino por terco", dice bromista Demian. "No me gusta ensayar mucho y por suerte me han tocado directores que sí, yo seguí aquí eso de que agarra buenos actores para hacer una película", agrega. El guión, escrito por él mismo, tuvo su origen hace casi dos décadas, siendo mucho de lo que se ve de corte biográfico.

El nominado al Oscar 2012 como Mejor Actor gracias a "Una vida mejor", filmó su debut como realizador hace un sexenio y desde entonces se ha presentado en festivales como los de San Diego y Morelia. "Ha sido una aventura dirigir, fue más fácil de lo que pensé, pero Bruno y los productores (Santiago García) fueron ojos fundamentales. Fue filmar parte en México y otra en Nueva Orleans, era una historia que tenía muy bien de memoria, hay escenas, diálogos que tal cual se ven y oyen, así pasaron", comenta Bichir.

Actores como Arcelia y Jorge aceptaron actuar en "Un cuento de circo & a love song" sin leer siquiera el guión por la amistad y confianza en el actor de "Todo el poder" e "Hidalgo, la historia jamás contada".

Ya en el set, cuentan, al ser también actor entendía los procesos y siempre fue amoroso, de tal manera que todo fluyera. La cinta fue presentada esta tarde en Cineteca Nacional, hasta el momento lugar unió donde estará programada a partir del próximo viernes.