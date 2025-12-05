Disney+ lanza tráiler de "Malcom el de en medio"

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Sin duda, una de las series más esperadas para el 2026 es el regreso de "Malcom el de en medio", pues el icónico elenco que marcó a toda una generación traerá de vuelta a la pantalla a la familia Wilkerson con nuevos problemas y una dosis asegurada de risas.

Disney++ será la plataforma en encargada de transmitir los cuatro capítulos especiales que estarán bajo la dirección de Ken Kwapis y la supervisión de Linwood Boomer, el creador original de la serie.

Aunque las grabaciones del proyecto protagonizado por Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek iniciaron el pasado mes de abril, el primer tráiler con un guiño a la nostalgia que conquistó a los fans, se lanzó este viernes.

Lanzan primer tráiler de "Malcom el de en medio"

El clip con apenas veinte segundos de duración, revivió una de las escenas más recordadas de la serie, cuando "Lois" rasura a "Hall" durante el desayuno, provocando que los alimentos de sus se llenen de pelo.

Con el inconfundible ruido de la máquina de afeitar y una sinfonía de fondo, se muestra la mano de "Lois" afeitando la espalda de "Hall" pero, esta vez su vello se encuentra cubierto de canas y, a pesar de que en la descripción se lee la frase: "Algunas cosas nunca cambian", como una referencia directa a la emblemática escena, no deja de situar al espectador en el presente, mostrando el evidente paso del tiempo entre los personajes.

Asimismo, el inigualable sentido del humor que maneja la serie también fue representado al final del video, pues el pelo blanco volando por el aire formó en el piso el nombre completo de estos capítulos especiales: "Malcom el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta", la cual se estrenará en abril del 2026.