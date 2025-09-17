Documental 'Ozzy: no escape from now' revela los últimos años del cantante

logo pulso
Por El Universal

Septiembre 17, 2025 05:03 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A dos meses de su fallecimiento, Ozzy Osbourne volverá a "encontrarse" con sus fans, aunque a través de una plataforma streaming que tendrá el relato de sus últimos seis años de vida, luchando para preservar su salud.

Se trata del documental titulado "Ozzy: no escape from now", en la que se da cuenta desde una caída accidental en febrero de 2019, que lo obligó a replantarse la vida, pues tuvo que cancelar su gira de despedida de dos años y medio.

Paramount++ será la plataforma que tendrá la cinta en exclusiva a partir del 7 de octubre, la cual no sólo cuenta con la participación del fallecido "Príncipe de las Tinieblas", también de su esposa e hijos (Sharon, Kelly y Jack Osbourne) quienes hablan sin problema de todo lo vivido a lo largo de un sexenio, así como compañeros músicos.

"Estuvo en el hospital durante semanas. Caerse así y no poder recuperarse como había hecho en el pasado, y luego tener que cancelar la gira, fue lo que más le dolió", dice Aimee Osbourne en la película.

"Ozzy: no escape from now" es dirigida por Tania Alexander, nominada en dos ocasiones al premio BAFTA por sus reality "Gogglebox". Nunca fue concebido como un material póstumo, sino que todo coincidió.

Ozzy cuenta en el material que fue la canción "Take what you want", en colaboración con Post Malone en octubre de 2019, la que fue un bálsamo para su vida, pues ni siquiera tenía ganas de hacer terapia física.

"Me sacó de la depresión. Me ayudó. Fue la mejor medicina que he tomado nunca", dice el cantante de "Paranoid".

"Ozzy: no escape from now" documenta, entre otras cosas, la decisión de tocar en la clausura de los Juegos de Commonwealth en el verano de 2022; una actuación exclusiva previa a su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en octubre de 2024 y su viaje para tocar en el show "Back To The Beginning" en Villa Park, tres semanas antes de morir.

Esta última aparición la hizo sobre una silla de ruedas, durante la cual dio muestra de que el Parkinson tampoco había minado su energía y voz. En esa ocasión cantó con sus compañeros de Black Sabbath ante 40 mil asistentes, además de millones alrededor del mundo que siguieron la transmisión por streaming.

"Es genial estar en este maldito escenario, no tienen idea", dijo en algún momento.

"Ozzy: no escape from now" es una producción de Echo Velvet ("It´s showtime") en colaboración con Osbournes & y MTV Entertainment Studios.

