Pumas le gana demanda a Dani Alves

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este miércoles los Pumas anunciaron que "en el marco de la disputa contractual entre el Club y el jugador", el TAS falló en favor de los universitarios y, por ende, Dani Alves deberá pagarle una indemnización a la institución por "daños y perjuicios".

"El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución", se lee en el comunicado publicado en la página oficial del club.

De acuerdo con TUDN, Dani Alves había sido denunciado por Pumas por cinco millones de dólares por incumplimiento de contrato y abandono de trabajo. Sin embargo, dicha demanda había sido desestimada por el TAS.

Dicha demanda trascendió después de que el futbolista brasileño fuera encarcelado durante 14 meses tras ser demandado por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona.

Actualmente, Alves se encuentra libre después de recibir la libertad provisional y la revocación de su condena de cuatro años y medio tras la determinación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que el relato de la denunciante no era fiable.